Tufão Bavi aproxima-se da China depois de passar pelo Japão e Taiwan

Embora Bavi não tenha atingido Taiwan em cheio, o governo tomou precauções para evitar mortes, tendo em conta a previsão de quase 1 metro de chuva em algumas zonas.

Mesmo com o Bavi a perder força e a deslocar-se para noroeste sobre mares mais frios, o tufão ainda representa um risco considerável devido ao grande volume de humidade que transporta nas suas faixas de chuva, aproximadamente do tamanho da França de uma ponta à outra.

Os meios de comunicação estatais informaram que mais de 1,7 milhões de pessoas foram retiradas em toda a província de Zhejiang, onde se situa Wenzhou, e mais de 100 mil na província vizinha de Fujian.





c/agências

devido às fortes chuvas provocadas por uma intensificação da monção de sudoeste, agravada pelo impacto de Bavi.O corpo de bombeiros de Taiwan informou que 87 pessoas ficaram feridas, sobretudo em quedas de motas ou bicicletas, além de pessoas que caíram ou foram atingidas por objetos.A maioria dos despejados estava em zonas do norte e do leste do país. Nove voos internacionais foram cancelados, o que levou ao encerramento do principal aeroporto internacional de Taiwan, em Taoyuan, nos arredores da capital Taipé, bem como de todos os 282 voos domésticos.Quase todas as cidades e condados de Taiwan declararam feriado de tufão este sábado, fechando escritórios e escolas que pudessem estar abertos no fim de semana. Em Taipé, alguns restaurantes e lojas de conveniência permaneceram abertos.A principal linha ferroviária de alta velocidade norte-sul também continuou a operar, mas com serviço reduzido.No centro de Taipé, algumas pessoas ainda estavam nas ruas sob ventos fortes e chuva.A previsão é que Bavi atinja a costa perto de Wenzhou, uma cidade com cerca de 10 milhões de habitantes, ao início da manhã de domingo.