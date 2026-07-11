Mundo
Tufão Bavi aproxima-se da China depois de passar pelo Japão e Taiwan
A China retirou mais de 1,8 milhões de pessoas este sábado, à medida que o tufão Bavi se aproximava da importante cidade de Wenzhou, no leste do país, depois de ter atingido o arquipélago de Sakishima, no sul do Japão, com chuvas fortes e ventos violentos e de ter passado perto do norte de Taiwan.
Embora o Japão e Taiwan ainda não tenham registado mortes causadas pelo tufão, 17 pessoas morreram nas Filipinas devido às fortes chuvas provocadas por uma intensificação da monção de sudoeste, agravada pelo impacto de Bavi.
O corpo de bombeiros de Taiwan informou que 87 pessoas ficaram feridas, sobretudo em quedas de motas ou bicicletas, além de pessoas que caíram ou foram atingidas por objetos.
Em Taiwan, o governo retirou mais de 14 mil pessoas das suas habitações, principalmente de zonas montanhosas, devido à aproximação do tufão Bavi ao norte da ilha.
Embora Bavi não tenha atingido Taiwan em cheio, o governo tomou precauções para evitar mortes, tendo em conta a previsão de quase 1 metro de chuva em algumas zonas.A maioria dos despejados estava em zonas do norte e do leste do país. Nove voos internacionais foram cancelados, o que levou ao encerramento do principal aeroporto internacional de Taiwan, em Taoyuan, nos arredores da capital Taipé, bem como de todos os 282 voos domésticos.
Quase todas as cidades e condados de Taiwan declararam feriado de tufão este sábado, fechando escritórios e escolas que pudessem estar abertos no fim de semana. Em Taipé, alguns restaurantes e lojas de conveniência permaneceram abertos.
A principal linha ferroviária de alta velocidade norte-sul também continuou a operar, mas com serviço reduzido.
No centro de Taipé, algumas pessoas ainda estavam nas ruas sob ventos fortes e chuva.
Mesmo com o Bavi a perder força e a deslocar-se para noroeste sobre mares mais frios, o tufão ainda representa um risco considerável devido ao grande volume de humidade que transporta nas suas faixas de chuva, aproximadamente do tamanho da França de uma ponta à outra.Às 8h08 GMT (9h08 em Lisboa), o tufão Bavi apresentava ventos máximos sustentados de 144 km/h (90 mph), equivalentes à Categoria 1 na escala de furacões Saffir-Simpson, e estava a cerca de 200 quilómetros a sudeste de Wenling, na província de Zhejiang, no leste do país, segundo o Centro Meteorológico Nacional da China.
A previsão é que Bavi atinja a costa perto de Wenzhou, uma cidade com cerca de 10 milhões de habitantes, ao início da manhã de domingo.
O corpo de bombeiros de Taiwan informou que 87 pessoas ficaram feridas, sobretudo em quedas de motas ou bicicletas, além de pessoas que caíram ou foram atingidas por objetos.
Em Taiwan, o governo retirou mais de 14 mil pessoas das suas habitações, principalmente de zonas montanhosas, devido à aproximação do tufão Bavi ao norte da ilha.
Embora Bavi não tenha atingido Taiwan em cheio, o governo tomou precauções para evitar mortes, tendo em conta a previsão de quase 1 metro de chuva em algumas zonas.A maioria dos despejados estava em zonas do norte e do leste do país. Nove voos internacionais foram cancelados, o que levou ao encerramento do principal aeroporto internacional de Taiwan, em Taoyuan, nos arredores da capital Taipé, bem como de todos os 282 voos domésticos.
Quase todas as cidades e condados de Taiwan declararam feriado de tufão este sábado, fechando escritórios e escolas que pudessem estar abertos no fim de semana. Em Taipé, alguns restaurantes e lojas de conveniência permaneceram abertos.
A principal linha ferroviária de alta velocidade norte-sul também continuou a operar, mas com serviço reduzido.
No centro de Taipé, algumas pessoas ainda estavam nas ruas sob ventos fortes e chuva.
Mesmo com o Bavi a perder força e a deslocar-se para noroeste sobre mares mais frios, o tufão ainda representa um risco considerável devido ao grande volume de humidade que transporta nas suas faixas de chuva, aproximadamente do tamanho da França de uma ponta à outra.Às 8h08 GMT (9h08 em Lisboa), o tufão Bavi apresentava ventos máximos sustentados de 144 km/h (90 mph), equivalentes à Categoria 1 na escala de furacões Saffir-Simpson, e estava a cerca de 200 quilómetros a sudeste de Wenling, na província de Zhejiang, no leste do país, segundo o Centro Meteorológico Nacional da China.
A previsão é que Bavi atinja a costa perto de Wenzhou, uma cidade com cerca de 10 milhões de habitantes, ao início da manhã de domingo.
Os meios de comunicação estatais informaram que mais de 1,7 milhões de pessoas foram retiradas em toda a província de Zhejiang, onde se situa Wenzhou, e mais de 100 mil na província vizinha de Fujian.
c/agências