Tufão Bavi provoca cortes de energia e cancelamento de voos no sul do Japão

O vice-porta-voz do Governo, Masanao Ozaki, explicou hoje em conferência de imprensa que se registaram cortes de energia em cerca de cinquenta residências em Okinawa, depois de terem sido emitidos alertas para ventos de furacão e ondas gigantes, embora, por enquanto, não tenham recebido informações sobre vítimas, danos em habitações ou cortes de água.

O Bavi deverá atingir terra na madrugada deste sábado nas ilhas japonesas.

Ozaki apelou a uma "vigilância extrema" face aos ventos fortes, deslizamentos de terra e inundações, ao mesmo tempo que confirmou que o Governo está a colaborar com as autoridades locais para implementar medidas preventivas, recolher informações sobre danos e realizar tarefas de resposta a emergências.

O Bavi, que avança com rajadas de vento superiores a duzentos quilómetros por hora, encontrava-se esta manhã a sul da prefeitura de Okinawa, no mar das Filipinas.

Este fenómeno, que é o nono tufão deste ano na terminologia japonesa, está classificado na categoria de "violento" devido aos seus ventos fortes.

Segundo a estação japonesa de televisão NHK, o tufão já obrigou ao cancelamento de mais de 270 voos, a maioria da companhia aérea All Nippon Airways (ANA), com origem ou destino no aeroporto de Naha, capital de Okinawa, o que se estima que afete 12.800 pessoas.

Além disso, prevê-se que as ilhas Sakishima sejam atingidas por ventos suficientemente fortes para provocar o colapso de algumas habitações, informa a NHK.

A tempestade tropical seguirá depois em direção a Taiwan e à China continental, de acordo com as previsões. Durante o dia de quinta-feira, as autoridades chinesas elevaram o nível de resposta de emergência face ao avanço do Bavi, enquanto as autoridades de Taiwan emitiram um alerta marítimo.

Os tufões são recorrentes no Japão, bem como nas Filipinas, no sudeste da China e em Taiwan durante a época de verão e outono, quando as águas quentes do Oceano Pacífico favorecem a formação de ciclones que, por vezes, provocam danos significativos e perturbações nos transportes e nas atividades económicas.