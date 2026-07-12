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Tufão Bavi provoca novos cancelamentos de voos nos aeroportos no leste da China
O tufão Bavi provocou este domingo novos cancelamentos nos aeroportos do leste da China, depois de ter atingido terra durante a madrugada na província de Zhejiang, afetando terminais como os de Xangai, Hangzhou, Nanjing e Ningbo.
De acordo com dados divulgados pela imprensa local, 45 aeroportos tinham emitido alertas de tempestades elétricas ao longo do dia.
Até às 08:00, hora local (00:00 TMG), aeroportos das regiões do leste e do sul da China, como Wuxi, Changzhou, Foshan, Wenzhou, Hangzhou, Nantong e Yangzhou, registavam cancelamentos em grande escala.
Dados do portal especializado Feichangzhun, consultados pela EFE por volta do meio-dia local, mostravam uma normalidade operacional de 21% em Xangai-Pudong, com 585 voos cancelados e 592 pendentes, enquanto Xangai-Hongqiao operava a 44%, com 235 cancelamentos e 461 voos pendentes.
No aeroporto de Hangzhou, a normalidade era de 23%, com 360 voos cancelados e 439 pendentes, enquanto no aeroporto de Ningbo situava-se em 16%, com 144 cancelamentos.
O aeroporto de Wenzhou, na zona onde o Bavi atingiu terra pela segunda vez por volta da meia-noite, registava um nível de normalidade de 15%, com 106 voos cancelados e 97 pendentes.
Em Nanjing, mais a norte, a normalidade operacional era de 67%, com 209 cancelamentos, enquanto o aeroporto de Fuzhou operava a 57%, com 68 voos cancelados.
Em Taiwan, por onde o Bavi passou perto, antes de atingir a costa oriental da China, o aeroporto de Taoyuan apresentava uma situação mais normalizada do que no sábado, com 78% dos voos a operar e 83 cancelamentos.
O Bavi atingiu terra no sábado à noite em Yuhuan e voltou a fazê-lo por volta da meia-noite em Yueqing, ambas localidades na província de Zhejiang, antes de enfraquecer e avançar para o interior da China, com chuvas ainda intensas em várias províncias.
Antes de atingir a costa da China, o Bavi tinha deixado pelo menos 87 feridos em Taiwan, nenhum em estado grave, e cinco feridos ligeiros na prefeitura japonesa de Okinawa, além de ter levado as autoridades provinciais de Zhejiang a retirar para locais seguros 1,71 milhões de pessoas antes do sistema.
Até às 08:00, hora local (00:00 TMG), aeroportos das regiões do leste e do sul da China, como Wuxi, Changzhou, Foshan, Wenzhou, Hangzhou, Nantong e Yangzhou, registavam cancelamentos em grande escala.
Dados do portal especializado Feichangzhun, consultados pela EFE por volta do meio-dia local, mostravam uma normalidade operacional de 21% em Xangai-Pudong, com 585 voos cancelados e 592 pendentes, enquanto Xangai-Hongqiao operava a 44%, com 235 cancelamentos e 461 voos pendentes.
No aeroporto de Hangzhou, a normalidade era de 23%, com 360 voos cancelados e 439 pendentes, enquanto no aeroporto de Ningbo situava-se em 16%, com 144 cancelamentos.
O aeroporto de Wenzhou, na zona onde o Bavi atingiu terra pela segunda vez por volta da meia-noite, registava um nível de normalidade de 15%, com 106 voos cancelados e 97 pendentes.
Em Nanjing, mais a norte, a normalidade operacional era de 67%, com 209 cancelamentos, enquanto o aeroporto de Fuzhou operava a 57%, com 68 voos cancelados.
Em Taiwan, por onde o Bavi passou perto, antes de atingir a costa oriental da China, o aeroporto de Taoyuan apresentava uma situação mais normalizada do que no sábado, com 78% dos voos a operar e 83 cancelamentos.
O Bavi atingiu terra no sábado à noite em Yuhuan e voltou a fazê-lo por volta da meia-noite em Yueqing, ambas localidades na província de Zhejiang, antes de enfraquecer e avançar para o interior da China, com chuvas ainda intensas em várias províncias.
Antes de atingir a costa da China, o Bavi tinha deixado pelo menos 87 feridos em Taiwan, nenhum em estado grave, e cinco feridos ligeiros na prefeitura japonesa de Okinawa, além de ter levado as autoridades provinciais de Zhejiang a retirar para locais seguros 1,71 milhões de pessoas antes do sistema.