Mundo
Tufão na China provoca tempestades, tornados, inundações e deslizamentos de terra
As regiões do centro da China estão sob chuva desde domingo, tendo enfrentado dois tornados, deslizamentos de terra e inundações. Além da devastação e do rasto de destruição ao longo de quilómetros, morreram pelo menos 17 pessoas e várias estão desaparecidas.
No passado domingo, uma forte chuva começou a cair na vila de Renhe, na província de Guangxi, no sul da China. Chuva que não abrandou e provocou inundações. Logo nas primeiras horas morreram oito pessoas morreram depois de trovoadas e ventos fortes terem atingido também o leste da província chinesa de Hubei.
Ainda três comunidades do distrito de Huangzhou, na cidade de Huanggang, foram particularmente atingidas, registando 275 feridos e 408 pessoas retiradas, segundo o centro local de coordenação das operações de socorro, que continuam em curso.
O tufão inundou a cidade de Nanning e as aldeias vizinhas, além de tempestades e até tornados na província central de Hubei, a centenas de quilómetros de distância. Pelo menos 17 pessoas morreram, centenas ficaram feridas e dezenas de milhares foram retiradas.
Em Hubei, o tornado foi tão forte que arrastou um homem para fora de próprio apartamento no 12º andar de um prédio. Já as autoridades de Nanning alertaram que "chuvas extremamente fortes" podem dificultar os esforços de resgate.
A devastação causada nos últimos dias de clima extremo levou o presidente Xi Jinping a ordenar operações de resgate e socorro "em larga escala".
Ainda três comunidades do distrito de Huangzhou, na cidade de Huanggang, foram particularmente atingidas, registando 275 feridos e 408 pessoas retiradas, segundo o centro local de coordenação das operações de socorro, que continuam em curso.
Estas tempestades severas surgem na sequência das chuvas intensas provocadas pelo tufão Maysak, o décimo da temporada e o primeiro a atingir terra este ano na China, que está a afetar o sul do país, causando dois mortos e 55.000 afetados na região de Guangxi.
As enchentes do tufão Maysak trouxeram ainda uma ameaça extra para a região de Guangxi: numa aldeia de Hengzhou, mais de 800 cobras escaparam quando uma quinta de criação de cobras inundou.
O tufão inundou a cidade de Nanning e as aldeias vizinhas, além de tempestades e até tornados na província central de Hubei, a centenas de quilómetros de distância. Pelo menos 17 pessoas morreram, centenas ficaram feridas e dezenas de milhares foram retiradas.
Em Hubei, o tornado foi tão forte que arrastou um homem para fora de próprio apartamento no 12º andar de um prédio. Já as autoridades de Nanning alertaram que "chuvas extremamente fortes" podem dificultar os esforços de resgate.
A devastação causada nos últimos dias de clima extremo levou o presidente Xi Jinping a ordenar operações de resgate e socorro "em larga escala".