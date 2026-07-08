Tufão na China provoca tempestades, tornados, inundações e deslizamentos de terra

Estas tempestades severas surgem na sequência das chuvas intensas provocadas pelo tufão Maysak, o décimo da temporada e o primeiro a atingir terra este ano na China, que está a afetar o sul do país, causando dois mortos e 55.000 afetados na região de Guangxi.





As enchentes do tufão Maysak trouxeram ainda uma ameaça extra para a região de Guangxi: numa aldeia de Hengzhou, mais de 800 cobras escaparam quando uma quinta de criação de cobras inundou.

No passado domingo, uma forte chuva começou a cair na vila de Renhe, na província de Guangxi, no sul da China.Logo nas primeiras horas morreram oito pessoas morreram depois de trovoadas e ventos fortes terem atingido também o leste da província chinesa de Hubei., segundo o centro local de coordenação das operações de socorro, que continuam em curso.Durante a passagem, o tufão provocou a rutura de vários reservatórios, cheias em rios, inundações urbanas e cortes de eletricidade, além de obrigar à suspensão de voos, comboios e ferries na província insular de Hainan e à ativação de respostas marítimas na província de Guangdong.Já as autoridades de Nanning alertaram que "chuvas extremamente fortes" podem dificultar os esforços de resgate.A devastação causada nos últimos dias de clima extremo levou o presidente Xi Jinping a ordenar operações de resgate e socorro "em larga escala".