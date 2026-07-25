Tufão Noul aproxima-se e coloca Hong Kong, Macau e sul da China em alerta máximo

O Observatório de Hong Kong informou hoje que o tufão Noul, que se intensificou com ventos máximos sustentados de 145 quilómetros/hora perto do seu centro, estava a mover-se pelo Mar do Sul da China e a aproximar-se da costa da província de Guangdong.

O Noul deve atingir a zona costeira na madrugada de domingo, perto das cidades de Huizhou e Shanwei, no sul da China, e depois seguir para o interior, trazendo ventos fortes e aguaceiros a algumas partes da região.

Toda a região está em alerta máximo e dezenas de voos foram já cancelados.

No aeroporto de Hong Kong, mais de 150 voos previstos para sábado e domingo foram cancelados.

Com a aproximação do tufão a Hong Kong, partes de um andaime num edifício alto colapsaram na tarde de hoje, informou a polícia local, acrescentando que os relatos iniciais indicavam que não houve feridos.

As autoridades da China continental emitiram o alerta vermelho de tufão, o nível mais alto, na noite de sábado, enquanto o observatório de Hong Kong emitiu o sinal de tempestade n.º 8, o terceiro mais alto no sistema de alerta da cidade.

Em Macau, os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) alertaram para uma elevada probabilidade de subir o nível de alerta para sinal 3 de tufão na noite de sábado, com operadores de transportes a anunciarem alguns cancelamentos.

O Centro Meteorológico Nacional da China prevê que partes das províncias do sul de Guangdong e do sudeste de Fujian sejam afetados por chuvas fortes e ventos intensos durante o fim de semana.

Mais de 340 mil pessoas foram retiradas até à tarde de sábado na província de Guangdong, de acordo com a emissora estatal CCTV.

Os serviços ferroviários na província foram cancelados para domingo, segundo a Agência de Notícias da China.

Em Taiwan, a Administração Central de Meteorologia informou que o tufão Noul estava a trazer chuvas para partes do sul e leste do território.

Em 11 de julho, o tufão Bavi trouxe ventos fortes e chuvas intensas para o leste da China, levando à retirada de mais de 2 milhões de pessoas. Outro tufão, Maysak, atingiu o sul da China a 3 de julho.