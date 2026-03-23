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Tunísia. Oito anos de prisão para a ativista Saadia Mosbah
À procura de Saadia
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"Muitos tunisinos que encontro dizem-me com orgulho que o "racismo" terminou na Tunísia "dois anos mais cedo do que em França", onde a escravatura foi abolida em 1848.
Nestas conversas, o racismo, a antinegritude e a escravatura são frequentemente confundidos. Lentamente, percebi que, na língua vernácula tunisina, onde muitos termos que denotam negritude derivam de palavras árabes para servidão, não há como falar de negritude sem (indiretamente) falar de escravatura.
Na região que compõe a Tunísia moderna, a prática da escravatura persistiu até ao início do século XX. Embora saibamos pouco sobre a própria Saadia, figura folclórica, os arquivos do Arquivo Nacional de Tunes estão repletos de vestígios de mulheres escravizadas trazidas para a Tunísia da região do Lago Chade ao longo do século XIX. Muitas destas mulheres, como Khadija bent Fatma, foram forçadas a trabalhar como empregadas domésticas mesmo após a reabolição da escravatura em 1890, sob o domínio colonial francês.
Foi Saadia Mosbah, uma ativista negra tunisina de 60 e poucos anos, que me chamou a atenção para a figura mítica de Saadia durante uma das nossas primeiras conversas em 2020. Mosbah observou que as mulheres negras recebem frequentemente nomes auspiciosos que trazem bençãos às suas famílias. Saadia significa "felicidade" %u2014 o tipo de felicidade que traz contentamento e alegria. Embora Mosbah tenha provavelmente recebido o nome da sua família, será que o mesmo se aplicava à Saadia mítica? Ou será que os seus escravizadores a renomearam Saadia, na esperança de transformar uma presença forçada em benção?
Ao longo dos anos de luta contra o racismo na Tunísia, Mosbah tornou-se um arquivo vivo das histórias de sofrimento e humilhação enfrentadas por aqueles que eram racializados como negros. As nossas conversas eram frequentemente permeadas por estes fragmentos de histórias. Uma forma de encontrar um desfecho para a Saadia mítica poderia ser entrelaçar estes fragmentos, expandindo um mito através de elementos da realidade".