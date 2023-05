Turquia. Antena 1 conversou com representante do Partido Republicano do Povo

Todos os votos contam, com uma margem tão curta nas sondagens, a última aponta para 50% de Kemal contra 46% de Erdohan



Em Istambul, uma das zonas mais importantes do país, o Partido Republicano do Povo tenta repetir o feito das eleições municipais e destronar Erdohan, num terreno que é um bastião do atual presidente.





A reportagem é do enviado especial da Antena 1 à Turquia, Luís Peixoto.