Ucrânia. Comandante das Forças Armadas recusa pedido de Zelensky para se demitir

Há várias semanas que a tensão entre Zelensky e o chefe das Forças Armadas se vinha a aprofundar, depois de a contraofensiva ucraniana iniciada no último verão ter mostrado poucos resultados.Na segunda-feira, o presidente ofereceu ao general um novo cargo, mas este terá recusado. declarou aoo deputado da oposição Oleksii Goncharenko.Para Goncharenko, existem algumas divergências de personalidade entre os dois homens. “Pessoalmente, penso que [a demissão] é má ideia. Não há problemas de fundo entre eles, mas”, explicou.

A seguir ao próprio presidente, Zaluzhnyi é a figura mais popular da Ucrânia neste momento.

Numa entrevista aoem novembro, o general disse acreditar que a guerra se encontrava num impasse e apelou a uma nova ajuda do Ocidente. Poucos dias depois, Zelensky rejeitou a avaliação de Zaluzhnyi e considerou-a pessimista."Toda a gente se cansa, independentemente do seu estatuto.", afirmou então o presidente, acrescentando que os caças F-16 ocidentais recém-chegados poderiam levar a um avanço em 2024.Uma sondagem divulgada em dezembro sugeriu que Zaluzhnyi seria o principal rival de Zelensky numas próximas eleições. Em novembro, o presidente alertou que a entrada de generais na política seria “um grande erro”.na qual o presidente está no topo, considerou.

O que acontece se Zaluzhnyi sair?

Depois da recusa do comandante em abandonar o cargo, torna-se incerto o próximo passo do presidente., mas o Ministério da Defesa veio já descartar essa opção.“Caros jornalistas, respondemos imediatamente a todos: não, isso não é verdade”, declarou o Ministério.Para que Zelensky pudesse substituir Zaluzhnyi, precisaria do apoio do ministro da Defesa e de avaliar as reações quer dos ucranianos, quer da comunidade internacional.Caso essa substituição venha a acontecer,e responsável pelas operações desta área contra a Rússia.Incerta é também a estratégia militar a adotar por um futuro comandante das Forças Armadas. Na linha da frente, as posições russas continuam sem arredar, enquanto Kiev aguarda que o Congresso norte-americano aprove um pacote de ajuda militar de 61 mil milhões de dólares para garantir o fornecimento de armas dos EUA durante pelo menos um ano.O presidente francês, Emmanuel Macron, apelou entretanto aos líderes europeus que acelerem a ajuda à Ucrânia, alertando que“Se a Rússia vencer, o quadro e a arquitetura de segurança do nosso continente deixam de existir”, vincou num discurso à academia militar sueca.

c/ agências