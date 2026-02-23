Mundo
Ucrânia. Custo da reconstrução pós-guerra estimado em 500 mil milhões de euros
A reconstrução da Ucrânia no pós-guerra custará cerca de 500 mil milhões de euros na próxima década, segundo um relatório conjunto das autoridades ucranianas, Banco Mundial, União Europeia e Nações Unidas publicado hoje.
"Os custos da reconstrução continuam a aumentar e estão agora estimados em 587,7 mil milhões de dólares [498,4 mil milhões de euros, ao câmbio atual] num horizonte de dez anos, equivalente a três vezes o PIB [produto interno bruto] da Ucrânia em 2025", refere o documento, citado pela agência France-Presse (AFP).
O relatório foi divulgado na véspera do quarto aniversário da invasão russa da Ucrânia.
