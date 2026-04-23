Ucrânia está preparada para abertura de negociações de adesão - Zelensky

"Estamos preparados para a abertura de seis capítulos e espero que os nossos aliados apoiem essa abertura", afirmou Volodymyr Zelensky à chegada a Agia Napa, em Chipre, onde está a decorrer a cimeira informal de chefes de Estado e de Governo da UE.

Zelensky falava cerca de uma hora depois de o presidente do Conselho Europeu, António Costa, ter apelado para que se abram os capítulos para a negociação de adesão da Ucrânia à UE, processo que tem estado bloqueado pelo primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán.

Questionado se continua a ter a expectativa de que a Ucrânia consiga aderir à UE no próximo ano, Zelensky respondeu: "Queremos muito".

"Mas eu digo sempre que isso não depende da decisão da Ucrânia e do povo ucraniano", referiu, sublinhando que ele próprio gosta muito "de datas e elementos específicos", mas nem "toda a gente" partilha desse gosto.

"Muitas coisas não dependem só do presidente Costa e da presidente [da Comissão Europeia, Ursula] Von der Leyen, é necessária unanimidade entre os Estados-membros", referiu, numa aparente moderação da expetativa inicial de entrar na UE em 2027, o que vários Estados-membros e responsáveis europeus já consideraram uma meta demasiado ambiciosa.

"Queremos entrar o mais rapidamente possível", resumiu desta vez o Presidente ucraniano.

Zelensky saudou ainda a aprovação formal pela UE do empréstimo de 90 mil milhões de euros à Ucrânia e o 20.º pacote de sanções à Rússia, falando numa "decisão histórica".

"Vivemos dia a dia, mas hoje é um grande dia, um dia importante para a Ucrânia", referiu.

Interrogado sobre o que é que sente ao saber que o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, deixará de participar nas cimeiras europeias, na sequência da derrota nas legislativas de 12 de abril, Zelensky respondeu que "não se trata de uma questão de personalidades".

"Eu sempre disse que a Hungria e a Ucrânia são vizinhos e os nossos precisam de ter relações fortes, calorosas e boas. Não se trata apenas de relações estratégicas, mas de viver em paz enquanto vizinhos", afirmou.

O Presidente da Ucrânia reconheceu pensar que Viktor Orbán "não esteve certo", considerando que "aumentou o ódio não só com os seus vizinhos, mas com toda a gente".

"E isso não se pode fazer, acho que é um erro. Mas agora cabe-lhe a ele ver o resultado que isso teve. E por isso é que eu desejo tudo de bom ao novo Governo", afirmou.

António Costa pediu que se abram formalmente os primeiros capítulos de negociação para a adesão da Ucrânia à UE, depois de uma reunião trilateral em Chipre com Zelensky e Von der Leyen.

"É preciso olhar para a frente e preparar o próximo passo e o próximo passo é abrir formalmente os primeiros capítulos para a adesão da Ucrânia à UE", afirmou Costa.

As negociações para a adesão da Ucrânia à UE têm sido bloqueadas por Orbán, que perdeu as eleições legislativas húngaras de 12 de abril, o que levou vários responsáveis europeus a considerar que a sua saída de cena pode dar um novo ímpeto ao processo.