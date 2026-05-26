Ucrânia. EUA prontos para mediar conflito entre avisos da Rússia para estrangeiros abandonarem Kiev

“Cada vez que vemos estes grandes ataques de um lado ou do outro, é um lembrete de porque é que esta é uma guerra terrível, que já dura há mais tempo do que a Segunda Guerra Mundial, e precisa de acabar.”

O secretário de Estado norte-americano alertou ainda para a ameaça de uma escalada ainda maior no conflito, que já dura há quatro anos.



“O perigo em todas estas guerras, à medida que continuam, é que existe sempre a ameaça de escalada, de se transformarem em algo novo.”



Kiev fala em “chantagem descarada”

"De acordo com avaliações do lado ucraniano, o nível geral de ameaças à segurança que a Rússia representa para Kiev e outras cidades ucranianas permanece o mesmo que nos anos e meses anteriores", segundo comunicado.

Conversações tripartidas estão congeladas





Mas, desde então, as negociações tripartidas estão efetivamente congeladas, embora Moscovo e Kiev afirmem estar prontos para as retomar. O progresso para o fim do conflito é lento, principalmente devido às divergências sobre a questão territorial.





c/agências

Novos "ataques serão realizados contra centros de decisão" e "empresas do complexo militar-industrial" em Kiev, alertou o ministério, sem especificar um prazo para estes ataques., e os residentes da capital ucraniana para que não se aproximem das infraestruturas militares e administrativas”, acrescentou.O Ministério refere ainda que as forças armadas russas "estão a iniciar ataques sistemáticos contra instalações localizadas em Kiev que são utilizadas para as necessidades das Forças Armadas da Ucrânia, bem como contra centros onde estão a ser tomadas decisões correspondentes".Apesar deste aviso sobre Kiev, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, que se encontra de visita à Índia, sublinhou esta terça-feira que “os, e esperamos que a oportunidade se apresente em algum momento”.Segundo Rubio, Lavrov reiterou o aviso aos EUA para que retirassem os seus diplomatas da capital ucraniana. “.”A Rússia já tinha solicitado ao pessoal diplomático estrangeiro que abandonasse a capital ucraniana antes do desfile de 9 de maio na Praça Vermelha de Moscovo, ameaçando a Ucrânia com represálias caso interrompesse as celebrações da vitória sobre a Alemanha nazi. O presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou então um cessar-fogo temporário de última hora entre os dois países.O ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia classificou o anúncio da Rússia sobre uma campanha de ataques contra centros de comando e empresas da indústria militar em Kiev como "chantagem descarada".O texto do ministério dos Negócios Estrangeiros adianta que a Rússia tem usado regularmente “todo o seu arsenal de mísseis eletais contra a capital ucraniana” desde o início da guerra e, portanto, não considera haver risco maior.“Para combater a intimidação russa, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia está pronto para ajudar no reforço da segurança das missões diplomáticas estrangeiras, caso seja solicitado”, lê-se ainda.A chefe da missão da União Europeia em Kiev, Katarina Mathernova, considera que o alerta russo procura semear o pânico."A Rússia quer medo. Pânico. Isolamento da Ucrânia. Isto não vai funcionar", escreveu nas redes sociais. "A União Europeia não vai a lado nenhum. Ficaremos em Kiev. Ficaremos com a Ucrânia".O anúncio dos iminentes bombardeamentos russos na capital ucraniana surge após ataques russos particularmente maciços contra a Ucrânia no fim de semana, incluindo a capital, que fizeram pelo menos quatro mortos e cerca de uma centena de feridos. A Rússia disparou um míssil Oreshnik de última geração pela terceira vez desde o início do conflito.As negociações sob mediação dos EUA para pôr fim ao conflito mais mortífero na Europa desde a Segunda Guerra Mundial estão paradas desde o início da guerra no Médio Oriente, a 28 de fevereiro.A administração do presidente norte-americano, Donald Trump, pressionou para o fim dos combates, organizando rondas de negociações entre os dois lados em Abu Dhabi, bem como em Genebra, em fevereiro.