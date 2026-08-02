Ucrânia. EUA querem retomar negociações em breve

O ministério russo da Defesa informou que as defesas antiaéreas derrubaram, durante a noite, um total de 635 drones ucranianos.

O secretário de Estado norte-americano reconhece que tanto“Mas estamos preparados para avançar e o presidente disso à sua equipa que se vir uma oportunidade para ser uma força que possa dar algum ímpeto a conversações de paz, então deve fazê-lo”, acrescentou.A Rússia e a Ucrânia têm intensificado os ataques nas últimas semanas."Duas pessoas morreram num ataque com drone inimigo", comunicou o governador de Sarátov, Román Busarguin, nas redes sociais.Os ataques também provocaram incêndios numa refinaria e num aeródromo, juntamente com um armazém da Wildberries, a Amazon russa, na região vizinha.As forças ucranianas têm intensificado os seus ataques em território russo, atacando alvos económicos e energéticos, na esperança de minar a capacidade de Moscovo para continuar a guerra de mais de quatro anos.Os ataques da última noite foram em resposta a um ataque russo com drones contra uma zona residencial em Sumy. Também em Kharkiv, cinco pessoas ficaram feridas depois de um bombardeamento russo.