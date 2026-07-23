Ucrânia. EUA reiteram "papel construtivo" nas negociações de paz

“E nós tentamos, e continuaremos a tentar, para ver se conseguimos encontrar um meio-termo que nos permita chegar a um acordo, e estamos preparados para desempenhar esse papel se a oportunidade surgir. Expressamos isso hoje e já o expressamos no passado”.





EUA exigem “novas ideias” para negociações

Numa conferência após o encontro diplomático com o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, Marco Rubio deixou claro que os Estados Unidos estavam preparados para ajudar a facilitar o fim de uma “guerra sem sentido”, caso a oportunidade surgisse.Segundo o secretário de Estado norte-americano, Washington transmitiu essa mensagem a Moscovo, sem definir qual a posição da Rússia durante as negociações., disse Rubio sobre o encontro com o homólogo russo.Marco Rubio considerou que esta é “uma guerra muito sangrenta”, estando a Rússia agora a sofrer “ataques em pleno território ucraniano”.O governante norte-americano admitiu que tem sido um desafio “encontrar um fim que ambos os lados possam aceitar”.Lavrov, por sua vez,, segundo comunicado, acrescentando que Moscovo permanece comprometido com as propostas apresentadas por Donald Trump e Vladimir Putin na reunião de agosto de 2025, no Alasca.Rubio não tem dúvidas de que é necessário apresentar “novas ideias” para chegar a um acordo sobre o fim da guerra na Ucrânia, já que as propostas apresentadas até agora “não eram aceitáveis para a Ucrânia” e não “seriam aceitáveis” para a Rússia também.“Na verdade, provavelmente seriam ainda menos aceitáveis” para Moscovo, confirmou, acrescentando por isso que,Os Estados Unidos querem “um acordo de paz” e que “a guerra termine”. E, segundo Rubio, o presidente norte-americano "acha que é uma guerra estúpida”.