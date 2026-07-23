Mundo
Guerra na Ucrânia
Ucrânia. EUA reiteram "papel construtivo" nas negociações de paz
Os Estados Unidos garantem continuar preparados para desempenhar um "papel construtivo" nas negociações com vista ao fim da guerra na Ucrânia.
Numa conferência após o encontro diplomático com o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, Marco Rubio deixou claro que os Estados Unidos estavam preparados para ajudar a facilitar o fim de uma “guerra sem sentido”, caso a oportunidade surgisse.
Segundo o secretário de Estado norte-americano, Washington transmitiu essa mensagem a Moscovo, sem definir qual a posição da Rússia durante as negociações.
“Tivemos uma boa conversa, uma conversa franca”, disse Rubio sobre o encontro com o homólogo russo. “Os Estados Unidos, o presidente deixou claro que (...) estamos preparados para desempenhar um papel construtivo para pôr fim a uma guerra sem sentido, e estamos prontos para fazer isso”.
Marco Rubio considerou que esta é “uma guerra muito sangrenta”, estando a Rússia agora a sofrer “ataques em pleno território ucraniano”.
E “o inverno ainda vai atingir a Ucrânia, e eles obviamente terão que defender o seu espaço aéreo”.
O governante norte-americano admitiu que tem sido um desafio “encontrar um fim que ambos os lados possam aceitar”.
Lavrov, por sua vez, "reafirmou a disposição da Rússia para uma solução política e diplomática do conflito", segundo comunicado, acrescentando que Moscovo permanece comprometido com as propostas apresentadas por Donald Trump e Vladimir Putin na reunião de agosto de 2025, no Alasca.
EUA exigem “novas ideias” para negociações
Rubio não tem dúvidas de que é necessário apresentar “novas ideias” para chegar a um acordo sobre o fim da guerra na Ucrânia, já que as propostas apresentadas até agora “não eram aceitáveis para a Ucrânia” e não “seriam aceitáveis” para a Rússia também.
“Na verdade, provavelmente seriam ainda menos aceitáveis” para Moscovo, confirmou, acrescentando por isso que, “se a paz chegar, será graças a novas ideias e novos conceitos, e estamos preparados para oferecer alguns deles no contexto e formato adequados, caso a oportunidade se apresente e as condições sejam favoráveis”.
“Estamos preparados para desempenhar esse papel de forma positiva”.
Os Estados Unidos querem “um acordo de paz” e que “a guerra termine”. E, segundo Rubio, o presidente norte-americano "acha que é uma guerra estúpida”.
“Ele acha que é uma guerra sem sentido. E se pudermos desempenhar um papel para que acabe, usaremos o poder e a influência dos Estados Unidos para isso. E estamos preparados para fazer isso se a oportunidade surgir. E espero que surja. E é isso que temos comunicado consistentemente a ambos os lados”.
Segundo o secretário de Estado norte-americano, Washington transmitiu essa mensagem a Moscovo, sem definir qual a posição da Rússia durante as negociações.
“Tivemos uma boa conversa, uma conversa franca”, disse Rubio sobre o encontro com o homólogo russo. “Os Estados Unidos, o presidente deixou claro que (...) estamos preparados para desempenhar um papel construtivo para pôr fim a uma guerra sem sentido, e estamos prontos para fazer isso”.
Marco Rubio considerou que esta é “uma guerra muito sangrenta”, estando a Rússia agora a sofrer “ataques em pleno território ucraniano”.
E “o inverno ainda vai atingir a Ucrânia, e eles obviamente terão que defender o seu espaço aéreo”.
O governante norte-americano admitiu que tem sido um desafio “encontrar um fim que ambos os lados possam aceitar”.
“E nós tentamos, e continuaremos a tentar, para ver se conseguimos encontrar um meio-termo que nos permita chegar a um acordo, e estamos preparados para desempenhar esse papel se a oportunidade surgir. Expressamos isso hoje e já o expressamos no passado”.
EUA exigem “novas ideias” para negociações
Rubio não tem dúvidas de que é necessário apresentar “novas ideias” para chegar a um acordo sobre o fim da guerra na Ucrânia, já que as propostas apresentadas até agora “não eram aceitáveis para a Ucrânia” e não “seriam aceitáveis” para a Rússia também.
“Na verdade, provavelmente seriam ainda menos aceitáveis” para Moscovo, confirmou, acrescentando por isso que, “se a paz chegar, será graças a novas ideias e novos conceitos, e estamos preparados para oferecer alguns deles no contexto e formato adequados, caso a oportunidade se apresente e as condições sejam favoráveis”.
“Estamos preparados para desempenhar esse papel de forma positiva”.
Os Estados Unidos querem “um acordo de paz” e que “a guerra termine”. E, segundo Rubio, o presidente norte-americano "acha que é uma guerra estúpida”.
“Ele acha que é uma guerra sem sentido. E se pudermos desempenhar um papel para que acabe, usaremos o poder e a influência dos Estados Unidos para isso. E estamos preparados para fazer isso se a oportunidade surgir. E espero que surja. E é isso que temos comunicado consistentemente a ambos os lados”.