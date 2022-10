Ucrânia. Índia diz que guerra não serve interesses de ninguém

"Temos sido, muito claramente, contra o conflito na Ucrânia. Acreditamos que este conflito não serve os interesses de ninguém. Nem dos participantes, nem mesmo da comunidade internacional", disse Subrahmanyam Jaishankar, em Camberra.

A Índia sentiu "em primeira mão o quanto isso afetou os países de baixo rendimento, os desafios que enfrentam em termos de combustível, alimentos e fertilizantes", acrescentou.

Numa conferência de imprensa, Jaishankar foi questionado sobre se a Índia vai apoiar uma resolução, a ser votada esta semana, na Assembleia-Geral da ONU, a condenar a anexação por parte da Rússia de quatro regiões ucranianas.

"Por uma questão de prudência e política, não prevemos os nossos votos por antecipação", disse o ministro, na conferência de imprensa conjunta com a homóloga australiana, Penny Wong, no final de uma reunião bilateral no parlamento da Austrália, durante a qual foi debatida a guerra na Ucrânia.

A Índia é um importante mercado para o armamento russo e Jaishankar admitiu que o relacionamento com a Rússia "certamente serviu bem os interesses" indianos.

O chefe da diplomacia indiana salientou que a dependência das armas russas se deve a um período de "várias décadas" em que os países ocidentais "não forneceram armas à Índia e, aliás, preferiram como parceiro uma ditadura militar", numa referência ao vizinho Paquistão.

A ministra dos Negócios Estrangeiros australiana, Penny Wong, saudou as palavras dirigidas pelo primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, ao Presidente russo, Vladimir Putin, em setembro.

"Como o primeiro-ministro Modi disse a Putin, este não é o momento para uma guerra", disse Wong.

A Índia tem optado pela abstenção na votação de resoluções a condenar a invasão russa da Ucrânia no Conselho de Segurança da ONU.

O país tomou a mesma posição quanto à nomeação pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU de um especialista independente para aumentar o escrutínio interno sobre a Rússia, na sexta-feira.