Ucrânia. Londres destina 230 milhões de euros para preparar futura força de paz

Este financiamento, proveniente do orçamento militar de 2026, "fornecerá novos veículos, sistemas de comunicação e capacidades de proteção contra `drones`, garantindo que as tropas britânicas estão prontas para o destacamento", referiu, em comunicado, Ministério da Defesa britânico.

Além disso, a produção de `drones` intercetores Octopus vai começar este mês no Reino Unido "para reforçar as defesas aéreas da Ucrânia", adianta.

O secretário da Defesa britânico, John Healey, esteve na sexta-feira em Kiev, onde tinha um encontro marcado com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Este anúncio faz parte da declaração de intenções assinada na terça-feira pelo Reino Unido e pela França, na qual ambos os países declararam a sua disponibilidade para enviar tropas para manter a paz em caso de cessar-fogo.

O primeiro-ministro Keir Starmer prometeu detalhar os contornos desta declaração de intenções "o mais rapidamente possível" e garantiu que o Parlamento teria de votar qualquer envio de tropas para a Ucrânia.

Este plano é rejeitado veementemente pela Rússia. Na quinta-feira, a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, alertou que qualquer presença militar ocidental no país constituiria um "alvo legítimo" para Moscovo.

Entretanto, o governo trabalhista de Keir Starmer reiterou o seu compromisso de manter os investimentos na Defesa, após notícias de um défice de 28 mil milhões de libras (32 mil milhões de euros) no orçamento setorial.

Um porta-voz do primeiro-ministro indicou na sexta-feira que o Governo estava ciente de que "as exigências de defesa estão a aumentar com a crescente agressão da Rússia".

De acordo com Downing Street, o Governo planeou "o maior aumento das despesas com a Defesa desde a Guerra Fria, totalizando 270 mil milhões de libras (311 mil milhões de euros) apenas para esta legislatura".

Londres comprometeu-se a aumentar as suas despesas com a Defesa para 3,5% do PIB até 2035, em linha com a meta da NATO.

A Rússia invadiu a Ucrânia a 24 de fevereiro de 2022, com o argumento de proteger as minorias separatistas pró-russas no leste e "desnazificar" o país vizinho, independente desde 1991 - após a desagregação da antiga União Soviética - e que tem vindo a afastar-se do espaço de influência de Moscovo e a aproximar-se da Europa e do Ocidente.

No plano diplomático, a Rússia rejeitou até agora qualquer cessar-fogo prolongado e exige, para pôr fim ao conflito, que a Ucrânia lhe ceda pelo menos quatro regiões - Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporijia - além da península da Crimeia, anexada em 2014, e renuncie para sempre a aderir à NATO (Organização do Tratado do Atlântico-Norte, bloco de defesa ocidental).