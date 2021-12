Ucrânia no centro das conversações de terça-feira entre Biden e Putin

Pontos essenciais das relações russo-ucranianas, questão central na reunião entre Joe Biden e Vladimir Putin, quando EUA, europeus e aliados da NATO alertam para uma potencial invasão da Ucrânia por tropas russas:Concentração de tropas

Desde há várias semanas que os movimentos de tropas russas junto à fronteira ucraniana inquietam EUA e União Europeia. Uma reedição das tensões de abril passado, num complexo cenário geopolítico nesta região do Leste da Europa.

Nas redes sociais russas, têm surgido imagens de dezenas de tanques nos campos, transportados por via-férrea, ou imagens áreas de contingentes militares.

A nível diplomático, os primeiros alertas surgiram desde outubro e foram provenientes dos serviços de informações norte-americanos, que se inquietaram com "movimentos irregulares de material e pessoal no flanco oeste da Rússia", o que poderia corresponder a uma "confirmação do reforço das tropas russas perto da fronteira ucraniana". Washington enviou de imediato a Moscovo o diretor da CIA, Bill Burns, para discutir estas atividades militares, desmentidas pelo Kremlin.

No entanto, e no início de novembro, a Ucrânia surpreendeu ao anunciar que não tinha registado qualquer transferência de tropas ou equipamento russos, considerando esses movimentos "normais" após diversos exercícios de treino militar, como o Zapad 2021 entre a Rússia e a Bielorrússia, em setembro.

Mas em meados de novembro Kiev alterou o discurso ao referir-se a novas informações dos seus aliados que aludiam a "forte probabilidade de desestabilização da situação na Ucrânia neste inverno", segundo indicou a vice-ministra da Defesa, Hanna Maliar. Kiev calcula agora que a Rússia deslocou até 114.000 forças a norte, leste e sul, incluindo 92.000 soldados das forças terrestres e o restante nos ares e mar.

A Rússia acusa Kiev de concentrar tropas e material de guerra na linha da frente do leste, sugerindo que a concentração das suas tropas é um fator de dissuasão para a Ucrânia e países ocidentais.Os objetivos de Moscovo

Os responsáveis pela Defesa ucraniana também sugeriram que para além dos dados sobre a concentração de tropas junto à fronteira, Washington já possuía informações suplementares sobre as intenções do Kremlin.

Na ocasião, diversos analistas especializados na Rússia admitiram que estas demonstração de força não se destinava apenas à Ucrânia, mas sobretudo "à comunidade euro-atlântica e particularmente aos Estados Unidos", também devido à crescente concentração de forças da NATO em redor das fronteiras russas que transmitem para o Kremlin uma sensação de "cerco", e ao envio de sofisticado material militar para Kiev.

Neste cenário, a utilização em outubro pelos ucranianos de um drone de combate turco Bayraktar contra os insurgentes pró-russos perto de Donetsk enfureceu Moscovo.

Antes deste ataque -- que implicou um contacto telefónico e um protesto por Putin dirigido ao seu homólogo turco Recep Tayyip Erdogan na passada sexta-feira --, as autoridades ucranianas tinha já declarado projetar uma fábrica para produzir estes drones em cooperação com o seu fabricante Baykar e mesmo a futura criação de um centro comum de manutenção e formação para estes aparelhos, uma ferramenta estratégica na vitória do Azerbaijão no Nagorno-Karabakh em 2020.

No entanto, os russos possuem meios para responder, com sistemas de interferência muito eficazes, e a instalação de sistemas de defesa antiaérea.Tensões no Mar Negro

Esta demonstração de força na fronteira russo-ucraniana também surgiu num contexto de aumento das tensões no Mar Negro. Desde há vários meses que europeus e norte-americanos ajudam a Ucrânia a recuperar a sua frota de guerra e efetuam patrulhas nesse mar. Num contacto com o Presidente francês Emmanuel Macron, Putin definiu de "provocações" estes exercícios militares conduzidos por Washington e a NATO, não longe da estratégica península da Crimeia, anexada por Moscovo na primavera de 2014.

A Rússia também continua a proteger os dois territórios secessionistas do Donbas (leste), Donetsk e Lugansk, que os separtistas pró-russos controlam desde a guerra que eclodiu logo após a anexação da Crimeia e concluída com um frágil acordo de paz (Protocolo de Minsk), assinado por representantes da Rússia, Ucrânia e das autoproclamadas Repúblicas de Donetsk e Lugansk, sob mediação internacional e que incluiu um cessar-fogo.O estado nas negociações

A nível diplomático, as negociações estão bloqueadas. Neste aspeto, Moscovo tem insistido na importância do pleno respeito de todos os acordos, incluindo os alcançados no designado formato da Normandia (Ucrânia, Rússia, França e Alemanha), e acusado o ocidente de "exacerbar a situação através do fornecimento de armamento letal moderno a Kiev", para além das "provocadoras manobras militares" no Mar Negro.

Putin tem ainda considerado que a Alemanha e a França, os principais mediadores internacionais para a tentativa de resolução do conflito no Donbas, também instigam Kiev ao incumprimento do Protocolo de Minsk de 2015 e a infrutíferas negociações.

Os russos pretendem remeter-se à função de "mediador" e recusam reconhecer o seu envolvimento no conflito, apesar de forneceram um apoio financeiro e militar aos dirigentes e forças separatistas do Donbas. Em 11 de novembro, foi anulada uma reunião a nível ministerial, com os ocidentais a acusarem Moscovo de ter colocado "condições inaceitáveis". Neste contexto, apenas os dirigentes russos sabem se têm a intenção de recorrer à força, a que escala e em que momento.Ucrânia de Zelensky versus Rússia de Putin

No poder desde maio de 2019, com 43 anos, o Presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky tem apontado como objetivos a entrada da Ucrânia na União Europeia (UE), e a curto prazo na NATO, como prometeram os aliados em 2008.

A viragem da Ucrânia para o ocidente iniciou-se com a designada "revolução laranja" de 2004, e a chegada ao poder de Viktor Yushchenko e da primeira-ministra Yulia Tymoshenko. Atualmente, diversos estudos indicam que a maioria da população apoiaria a adesão à UE, e em menor medida a integração na NATO.

Mais tarde, sob a presidência de Viktor Yanukovych, o foco da ex-república soviética voltou a virar-se para a Rússia, até à "revolução do Maidan" no inverno de 2013-2014, que teve como pretexto a recusa do Governo em assinar um acordo de associação com a UE. Pouco depois, surgia a anexação da Crimeia e o apoio político e militar aos separatistas russófonos do Donbas.

Putin receia a entrada do país vizinho na NATO e o reforço do aparato militar aliado junto às suas fronteiras. O líder do Kremlin não aceita que a Ucrânia se afaste progressivamente do que define como a sua "zona de influência", uma opção que deixou clara em junho quando escreveu um artigo onde considerou que a verdadeira soberania da Ucrânia apenas será possível com a Rússia porque "são um mesmo povo".

A distribuição de passaportes russos à população do Donbas e nas regiões separatistas da Abkházia e Ossétia do Sul, incluídas em território da Geórgia, também servem para justificar a "defesa dos seus direitos".

Putin também promoveu o envio de uma força de paz de 2.000 soldados russos para o Cáucaso na sequência da guerra entre a Arménia e o Azerbaijão em 2020, à semelhança do que fez a Rússia na década de 1990 na Ossétia e na Transnístria, a região separatista pró-russa do leste da Moldávia.Relações económicas entre a Rússia e a Ucrânia

As exportações da Rússia para a Ucrânia entraram em colapso na sequência da degradação das relações bilaterais entre as duas ex-repúblicas soviéticas. Pelo contrário, as exportações para a UE quase duplicaram desde 2012 e a China é hoje o primeiro parceiro comercial da Ucrânia, em particular devido ao incremento nas áreas da agricultura e siderurgia.

As relações económicas bilaterais entre a Rússia e a Ucrânia registaram uma queda muito acentuada quando a Ucrânia deixou de comprar gás à Rússia e optou por adquiri-lo no mercado livre europeu, importando através da Hungria, Polónia e Eslovénia e utilizando as suas reservas armazenadas para garantir o fornecimento à população nos períodos de maior consumo.

Na perspetiva de analistas, a Rússia já não pode ameaçar "fechar a torneira" para exercer pressão através da energia, mas o trânsito de gás russo para a Europa permanece decisivo para a o país. Por isso. Kiev, acompanhado por Washington, tem sido o mais firme opositor à concretização, em particular, do projeto do gasoduto Nord Stream II destinado a fornecer a Europa de gás evitando território ucraniano.