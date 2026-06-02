Mundo
Guerra na Ucrânia
Ucrânia sob ataque. Rússia atinge recorde de drones lançados num só mês
A Rússia lançou, em Maio, um número recorde de drones sobre a Ucrânia. Ao todo, foram largados mais de oito mil, ou seja, um aumento de 24%, em relação a abril.
Os mais recentes ataques russos causaram mais cinco mortos e vinte feridos.
Foram lançados mais de duzentos drones russos em zonas residenciais de várias regiões da Ucrânia.
Kiev responde com ataques sobre as refinarias russas e garante ter atingido quinze, desde o início do ano.
O Presidente ucraniano, Volodymir Zelensky, diz já ter destruído 40% da capacidade de produção de combustíveis da Rússia.