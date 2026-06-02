Ucrânia sob ataque. Rússia atinge recorde de drones lançados num só mês

É uma contabilização da agência France Press, que tem por base dados da Força Aérea ucraniana.



Os mais recentes ataques russos causaram mais cinco mortos e vinte feridos.



Foram lançados mais de duzentos drones russos em zonas residenciais de várias regiões da Ucrânia.



Kiev responde com ataques sobre as refinarias russas e garante ter atingido quinze, desde o início do ano.



O Presidente ucraniano, Volodymir Zelensky, diz já ter destruído 40% da capacidade de produção de combustíveis da Rússia.