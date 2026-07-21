Ucrânia. Zelensky demite o comandante-chefe das Forças Armadas

Esta demissão surge num contexto de crescente contestação após a saída do ministro da Defesa, Mykhailo Fedorov, que foi destituído na semana passada.





O ex-governante acusava Oleksandr Syrsky, agora também demitido, de pressionar a sua saída do executivo e também de tentativa de obstrução das suas tentativas de introduzir mudanças no exército ucraniano.





"Decidi que o novo comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia será Mykhailo Drapaty. Agradeço a Oleksandr Syrsky e a todos os nossos combatentes pelas fortes posições na linha da frente na Ucrânia", disse Zelensky esta terça-feira numa publicação no Telegram.





Oleksandr Syrsky ocupava o cargo de comandante-chefe das Forças Armadas desde 2024 e foi considerado um dos principais líderes militares da Ucrânia, tendo liderado por exemplo a defesa de Kiev em abril de 2022, a contraofensiva em Kharkiv em setembro do mesmo ano e ainda a defesa de Bakhmut, em 2023.





Nasceu na Rússia, em Novinki, a 26 de julho de 1965. Cumpriu formação militar em Moscovo, tendo combatido pela União Soviética até à sua dissolução, em 1991. Os seus principais críticos apontam às suas táticas militares de estilo soviético, com perdas humanas significativas, que lhe valeram até a alcunha de " o talhante ".





Apesar dos protestos nas ruas, a Ucrânia tem conseguido conter os avanços russos e levou mesmo a cabo vários ataques eficazes em território russo e em zonas ocupadas.







