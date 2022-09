Ucrânia. Zelensky visita território reconquistado às forças russas

A presidente da Comissão Europeia deverá encontrar-se amanhã com o Presidente da Ucrânia em Kiev. Volodymyr Zelensky visitou o leste do país para ver de perto as mais recentes reconquistas de território aos russos e condecorar os militares envolvidos por esta contraofensiva.