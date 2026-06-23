UE anuncia investimento de 266 milhões de euros em quatro projetos no Brasil

Os anúncios foram feitos hoje em Brasília, durante o II Fórum de Investimentos Brasil-União Europeia, dedicado à transição energética, minerais críticos e oportunidades de investimentos bilaterais, num evento que contou com a participação do comissário europeu para Parcerias Internacionais, Jozef Síkela.

"Tenho o prazer de dizer que quatro investimentos prioritários estão a avançar com sucesso rumo à celebração de acordos de financiamento e de aquisição da produção com parceiros europeus", disse Jozef Síkela.

O principal investimento do Global Gateway, superior a 260 milhões de euros, é na EllaLink, "a ligação direta de fibra ótica de alta capacidade entre a Europa e a América Latina", que vai ser ampliada aos estados do Pará e do Maranhão, com ligações subsequentes à Guiana Francesa e às Caraíbas.

"Estamos também a avançar na área da energia limpa, em particular no hidrogénio renovável", avançou o comissário europeu, referindo-se ao projeto "H2UUppp", um acordo de cooperação para fomentar o mercado de hidrogénio verde, com 3 milhões de euros da União Europeia e 500 mil euros do Governo alemão.

O terceiro projeto, intitulado "Amazónia Verde", vai apoiar a conectividade em seis comunidades remotas no Estado do Amazonas, "combinando infraestrutura 4G da Nokia, conectividade satelital da Hispasat e capacidade local de implementação do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico, em Manaus", detalhou a União Europeia.

O investimento é de 1,5 milhões de euros.

Por último, com mais de 770 mil euros, o "Cunhaintá Kirimbawasá`: A Força das Mulheres Indígenas", irá, ao longo de 36 meses, reforçar a liderança e a participação política das mulheres indígenas na Amazónia, "apoiando 25 organizações de mulheres e jovens indígenas, com relevância direta para 50 povos indígenas em toda a região", frisaram as autoridades europeias.

Jozef Síkela está no Brasil até quinta-feira, numa visita oficial de seis dias dedicada ao reforço da parceria entre a União Europeia e o Brasil.

A agenda começou em São Paulo, com uma visita às obras da Linha 6 do Metro, financiada parcialmente por capitais europeus, seguindo-se uma deslocação a Minas Gerais para conhecer um projeto de exploração de terras raras e discutir a cooperação em matérias-primas críticas.

A visita inclui ainda a participação no Future Affairs Forum, no Rio de Janeiro, e termina em Brasília, onde Síkela participou hoje no II Fórum de Investimentos União Europeia, com objetivo de aprofundar a cooperação em áreas estratégicas como matérias-primas críticas, energia limpa, conectividade digital, infraestruturas e descarbonização industrial, no âmbito da iniciativa europeia Global Gateway.