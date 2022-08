UE apela à "cessação imediata" das hostilidades no Nagorno Karabakh

“É essencial desarmar, regressar ao pleno respeito pelo cessar-fogo e regressar à mesa das negociações para procurar soluções negociadas”, declarou Peter Stano, porta-voz do chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, em comunicado, deplorando que os confrontos já tenham resultado em “mortos e feridos”. A escalada da violência fez pelo menos três mortos e ameaça de guerra este enclave montanhoso no Cáucaso, entre a Arménia e o Azerbeijão.





“A União Europeia está determinada em ajudar a ultrapassar as tensões e a prosseguir o seu compromisso em favor de uma paz e de uma estabilidade duradouras no Cáucaso do Sul”, acrescentou Borrell.





Esta quarta-feira, o Azerbeijão anunciou ter assumido o controlo de várias zonas tendo destruído posições de combate arménias no Nagorno Karabakh. Os confrontos reavivam as fortes tensões entre Baku e Erevan devido à posse deste enclave montanhoso, palco recente de uma guerra, em 2020.





“O controlo foi estabelecido em diversos cumes importantes”, incluindo colinas, declarou o Ministério da Defesa azeri em comunicado, acrescentando que as suas forças estavam a fortificar estas posições.





Horas antes esta quarta-feira os dois campos tinham reportado a morte de pelo menos dois separatistas arménios e de um soldado azeri.







Os incidentes vão afetar as conversações de paz que decorrem há vários meses entre o Azerbeijão e a Arménia, duas ex-repúblicas soviéticas rivais do Cáucaso, sob mediação da União Europeia.





O Governo de Baku exigiu já “a retirada completa das tropas arménias e o desarmamento de formações ilegais arménias no Nagorno Karabakh”, considerando esta exigência “absolutamente necessária”.





O ministério russo da Defesa afirmou que está a registar-se um recomeço da violência na área, controlada por soldados da paz russos. Reportou violação do cessar- fogo por parte das forças armadas azeris numa parte do enclave, Saribaba, referiu a agência de notícias russa Interfax.







Moscovo apadrinhou o cessar-fogo em 2020 e mantém um contingente de soldados da paz na zona, que considera como seu “quintal”. O Ministério da Defesa russo anunciou estar a “tomar medidas para estabilizar a situação”.





"Na zona de Saribaba, o regime de cessar-fogo foi violado pelas Forças Armadas do Azerbaijão", declarou em comunicado o Ministério da Defesa russo, para acrescentar que "o comando russo das forças de manutenção da paz, com representantes do Azerbaijão e da Arménia, estão a tomar medidas para estabilizar a situação".



O Azerbeijão afirmou ter em curso uma operação de represália batizada “Vingança” e publicou vídeos de diversas explosões, apresentadas como resultado dos ataques às posições arménias.Além dos três mortos, os confrontos terão feito ainda 14 feridos. As autoridades do enclave denunciam uma “violação flagrante do cessar-fogo”.