UE chega a acordo para proibir IA que cria imagens de teor sexual

A iniciativa surge na sequência da introdução, há alguns meses, de uma funcionalidade no Grok - o assistente de IA da rede social X - que permitia aos utilizadores solicitar a criação de montagens hiper-realistas (ou `deepfakes`) de adultos e crianças nus a partir de fotografias reais, sem o seu consentimento.

Será também obrigatório, a partir de dezembro, a inclusão de marca d'água nos resultados gerados por IA.

Girano in questi giorni diverse mie foto false, generate con l’intelligenza artificiale e spacciate per vere da qualche solerte oppositore.



Devo riconoscere che chi le ha realizzate, almeno nel caso in allegato, mi ha anche migliorata parecchio. Ma resta il fatto che, pur di… pic.twitter.com/or44qru2qj — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 5, 2026

Adiamento de novas regras

As regras deveriam entrar em vigor já em agosto deste ano, mas a Comissão Europeia adiou para 2 de dezembro de 2027 de forma a dar mais tempo às empresas para se adaptarem ao novo quadro.

O adiamento foi sugerido após reclamações de empresas sobre a sobreposição de regulamentações e a burocracia excessiva que dificultam a sua capacidade de competir com rivais americanos e asiáticos.





A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, saudou o acordo, afirmando que “proporciona um ambiente simples e favorável à inovação para o crescimento do nosso ecossistema europeu de IA”.



“Ao mesmo tempo, estamos a reforçar a proteção dos nossos cidadãos”, escreveu Von der Leyen no X.



I welcome the political agreement on our Digital Omnibus on AI.



This provides a simple, innovation-friendly environment for our European AI ecosystem to grow.



At the same time, we are strengthening protections for our citizens.



For safe and simple AI governance in Europe. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 7, 2026



c/agências

"Até o final deste ano, todos, mas especialmente mulheres e meninas, estarão a salvo de aplicações de assédio sexual horríveis que estão amplamente disponíveis no mercado da UE. Hoje pomos um fim definitivo a esse tipo de violência contra pessoas e crianças", disse a eurodeputada holandesa Kim van Sparrentak.A criação deste tipo de conteúdos gerou indignação em muitos países e levou a UE a abrir uma investigação.“Os ‘deepfakes’ são uma ferramenta perigosa, pois podem enganar, manipular e atacar qualquer pessoa. Eu posso defender-me. Muitos outros não”, escreveu Meloni no X.“Por isso, deve ser sempre aplicada uma regra: verificar antes de acreditar e acreditar antes de partilhar. Porque hoje aconteceu comigo, amanhã pode acontecer com qualquer um”, acrescentou.A medida em causa foi adotada no âmbito de uma revisão da legislação europeia sobre a IA, ou Lei da IA, uma lei pioneira formalmente aprovada há dois anos.O acordo foi alcançado numa altura em que as preocupações com os riscos associados à IA voltaram à discussão na UE nas últimas semanas devido ao Mythos, o novo modelo da `startup` norte-americana Anthropic.A Anthopic decidiu não disponibilizar o Mythos ao público em geral, mas apenas a um grupo restrito de empresas norte-americanas, devido à excecional capacidade do modelo de identificar vulnerabilidades críticas de programação, que poderiam desencadear uma crise de cibersegurança.