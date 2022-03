UE discute acolhimento de refugiados da Ucrânia

A discussão vai centrar-se, em particular, na implementação de apoio material e financeiro aos Estados-membros, controlo e coordenação de viagens dentro da UE, acolhimento de refugiados e controlo e segurança nas fronteiras externas.À margem da reunião do Conselho, os ministros falam com o ministro dos Assuntos Internos ucraniano, por videoconferência, para uma vez mais transmitir a sua solidariedade com a Ucrânia.Representantes dos países associados de Schengen - Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça também participam na reunião, assim como os representantes das agências da União Europeia.Portugal está representado pela secretária de Estado da Administração Interna, Patricia Gaspar.