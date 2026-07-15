UE fecha acordo para produção de drones com Ucrânia

O acordo assinado esta quarta-feira é o primeiro que pretende abranger países e empresas de toda a União Europeia.





"O conhecimento que adquiriu sobre como operar drones e sistemas antidrone é verdadeiramente único", disse von der Leyen, dirigindo-se a Volodymyr Zelensky, acrescentando que é fundamental "explorar isso em conjunto".

A presidente da Comissão Europeia considerou que a UE podia oferecer vantagens à Ucrânia, como "uma enorme capacidade tecnológica e industrial" e "locais de produção seguros".





A visita a Kiev de Von der Leyen ocorre um dia depois de a União Europeia ter aberto um segundo grupo de capítulos de negociação com a Ucrânia - concretamente o Capítulo 6, que trata da política externa -, apenas um mês após o início das negociações formais de adesão.





c/agências

, afirmou Ursula von der Leyen num discurso em Kiev, durante uma cerimónia para assinalar o Dia da Independência da Ucrânia. "Este acordo reunirá o engenho ucraniano e a escala industrial da Europa"."Sabemos das ameaças que a Europa enfrenta nesta área – temos assistido a incursões e alertas em muitos Estados-membros (da UE)", argumentou.