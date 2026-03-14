UE prorroga sanções contra indivíduos e entidades russas por seis meses

O Conselho da UE removeu também sete pessoas da lista, cinco das quais já faleceram.

Os 27 Estados-membros renovaram unanimemente as sanções antes do prazo final de domingo, que permanecerão em vigor até 15 de setembro de 2026. Assim, as medidas restritivas contra cerca de 2.600 indivíduos e entidades jurídicas permanecem em vigor em resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia, segundo indicaram em comunicado.

Desta vez, os Estados-membros da UE decidiram remover da lista duas pessoas, cujos nomes ainda são desconhecidos, além dos cinco falecidos.

As sanções incluem restrições de viagem para os indivíduos, congelamento de bens e proibição de disponibilizar fundos ou outros recursos económicos aos indivíduos e entidades incluídos na lista.

"A UE permanece firmemente determinada em manter e aumentar a pressão sobre a Rússia para que cesse a sua brutal guerra de agressão e inicie negociações de paz significativas", lê-se no comunicado.

Além destas medidas restritivas, a UE ainda não conseguiu desbloquear o empréstimo de 90 mil milhões de euros para a Ucrânia e o vigésimo pacote de sanções contra a Rússia, ambos bloqueados pela Hungria devido à falta de fornecimento de petróleo russo pelo oleoduto Druzbha, que atravessa o território ucraniano e foi danificado por um ataque russo em 27 de janeiro.

Na próxima segunda-feira, os ministros dos Negócios Estrangeiros europeus vão reunir-se em Bruxelas para discutir, entre outros assuntos, a possibilidade de a Hungria suspender o veto a essas medidas.

No entanto, não se espera que essas questões sejam resolvidas na segunda-feira, mas sim que estejam na agenda dos líderes da UE na cimeira de quinta-feira, em Bruxelas.