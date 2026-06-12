UE retoma negociações de adesão com a Ucrânia na segunda-feira

"Todos os Estados-Membros concordaram em abrir o primeiro conjunto de negociações de adesão com a Ucrânia e a Moldávia", anunciaram conjuntamente na sexta-feira o Presidente do Conselho Europeu, António Costa, e a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. "Este é um reconhecimento da determinação, coragem e trabalho árduo demonstrados por ambos os países na promoção de reformas, apesar dos imensos desafios", declararam os dois líderes, saudando "um passo importante" rumo ao alargamento do bloco.



Este primeiro conjunto de temas de negociação — um «conjunto» de temas, na terminologia de Bruxelas — centrar-se-á nos valores e princípios fundamentais que os dois países terão de respeitar para um dia aderirem à UE.



Para aderir ao bloco europeu, os países candidatos devem negociar um total de seis "clusters", que compreendem dezenas de capítulos, para que Bruxelas possa garantir que assimilaram plenamente o "acervo comunitário".



Por outras palavras, que adoptaram e implementaram as numerosas regras e normas em vigor na UE, que abrangem desde o ambiente e a agricultura até ao mercado interno.



A Hungria de Viktor Orbán, opondo-se a esta adesão, vetou a continuação do processo de discussão, que tinha começado oficialmente em 2024, na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia no início de 2022.



Este impasse foi resolvido após a eleição, em Abril, do seu principal opositor, Peter Magyar.



No entanto, a Ucrânia ainda enfrenta um longo caminho para a adesão à UE.



Se conseguir concluir com sucesso as negociações, que se prevê que demorem vários anos, a sua adesão exigirá o acordo unânime dos 27 Estados-Membros e, posteriormente, a ratificação por cada um deles, quer através de votação parlamentar, quer de referendo.



Para a UE, em todo o caso, "o alargamento é uma escolha estratégica", declararam os seus responsáveis.



"Num mundo marcado por uma crescente incerteza, uma União Europeia maior é do nosso interesse comum", defenderam António Costa e Ursula von der Leyen.