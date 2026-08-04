UE sobre Ceuta. Ministros elogiam gestão espanhola e anunciam reforço das fronteiras









Os 27 comprometeram-se ainda a reforçar as fronteiras externas da União Europeia, os mecanismos de regresso de migrantes em situação irregular e o combate às redes de tráfico humano.

A Comissão Europeia afasta uma ligação direta entre a regularização extraordinária de imigrantes em Espanha e a crise migratória em Ceuta.

O que diz e vai fazer, Portugal





O Governo português considerou a situação em Ceuta "extremamente grave" e garantiu que está disponível para adotar medidas adicionais de proteção das fronteiras. Portugal lamentou também a perda de vidas na crise migratória.









O primeiro-ministro criticou aquilo que considera ser a falta de regulação dos fluxos migratórios nalguns países e rejeita políticas que atraem migrantes sem que haja condições para os acolher.



O chefe do Governo assegurou que Portugal está a seguir um caminho de integração através do acesso ao trabalho, habitação, saúde, educação e mobilidade. Luís Montenegro defendeu uma política de imigração com regras e integração.O primeiro-ministro criticou aquilo que considera ser a falta de regulação dos fluxos migratórios nalguns países e rejeita políticas que atraem migrantes sem que haja condições para os acolher.O chefe do Governo assegurou que Portugal está a seguir um caminho de integração através do acesso ao trabalho, habitação, saúde, educação e mobilidade.

Famílias buscam por filhos desaparecidos









Laurent Nuñez revelou que todos os Estados-membros manifestaram solidariedade e elogiaram a gestão da crise migratória.



O ministro francês garantiu ainda que a França está pronta para ajudar as autoridades espanholas. A França, através do seu ministro do Interior, deixou uma mensagem de apoio a Espanha.Laurent Nuñez revelou queO ministro francês garantiu ainda que a França está pronta para ajudar as autoridades espanholas.





Nas redes sociais multiplicam-se os apelos e fotografias de jovens dados como desaparecidos, enquanto familiares se deslocam à fronteira em busca de informações sobre o paradeiro dos filhos.

O ministro do Interior espanhol garantiu quee manifestaram total solidariedade para com Espanha.Fernando Grande-Marlaska adiantou que mais de 72 mil pessoas entraram em Ceuta nos últimos dias e que cerca de 70 mil já regressaram a Marrocos., apesar da dimensão da crise, destacando o político recebido dos parceiros europeus,No final da reunião dos ministros da Administração Interna da União Europeia, o comissário europeu para as Migrações, Magnus Brunner, garantiu que o tema não motivou críticas a Madrid.Ainda assim, admitiu que a regularização de cerca de um milhão de imigrantes "não é um bom sinal para a Europa".Em comunicado, o Ministério da Administração Interna de Portugal defendeu por seu lado uma resposta europeia assente na unidade, firmeza e responsabilidade.Luís Neves sublinhou ainda ae de reforçar a cooperação com os países de origem e trânsito dos migrantes.Segundo o Governo, Portugal já reforçou a vigilância da fronteira marítima sul, mas admite avançar com novas medidas caso a situação o justifique.depois de terem tentado chegar a nado ao enclave espanhol de Ceuta.Segundo as autoridades espanholas, são quase todos jovens e menores de idade, procurados pelas famílias desde o fim de semana.Perante o aumento dos relatos, a Guarda Civil abriu um gabinete especial em Ceuta para receber denúncias de desaparecimento de migrantes.