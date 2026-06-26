UE vai deixar de conceder estatuto de refugiado a homens ucranianos em idade de combate

"Enquanto a guerra continua o nosso apoio também deve continuar", argumentou o Comissário Europeu para as Migrações, Magnus Brunner.





(com agências)

A Comissão Europeia propôs esta sexta-feiraNo entanto, passa a ficar restrito o acesso a esta proteção aos homens em idade militar. Uma necessidade de “equilibrar as necessidades de proteção com a capacidade da Ucrânia se defender”, vincou o comissário europeu para as Migrações, Magnus Brunner.Questionado sobre esta medida em conferência de imprensa, Brunner afirmou queOu seja, mesmo com a proposta de extensão da proteção, os homens em idade militar recém-chegados sem autorização ucraniana para sair do país ficam excluídos.que lhes permite residir, trabalhar e ter acesso a ajuda humanitária na União Europeia.O estatuto foi inicialmente criado em março de 2022, um mês após a invasão da Ucrânia pela Rússia, e tem de ser renovado anualmente, o que tem acontecido ao longo dos últimos anos.