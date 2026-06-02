UE vai mobilizar número recorde de bombeiros para a época de incêndios

A Comissão Europeia apresentou esta terça-feira os meios que vai ter disponível para apoiar os Estados-membros na época de incêndios.





Com o aumento dos riscos de incêndios florestais em toda a Europa, Bruxelas está a ajudar a financiar e a coordenar a mobilização de um número recorde de bombeiros, aeronaves e especialistas em emergências ao abrigo do Mecanismo Europeu de Proteção Civil.

Croácia: Dois aviões anfíbios médios.

Chipre: Dois aviões leves (além de quatro aviões leves financiados por outros instrumentos da UE).

Chéquia: Dois helicópteros.

França: Quatro aviões anfíbios médios e um helicóptero.

Grécia: Quatro aviões anfíbios médios.

Itália: Dois aviões anfíbios médios.

Macedónia do Norte: Dois aviões leves.

Portugal: Dois aviões leves.

Romênia: Um helicóptero.

Eslováquia: Um helicóptero.

Espanha: Dois aviões anfíbios médios.

Suécia: Dois aviões leves.

Um reforço de meios aéreos e de bombeiros preposicionados no terreno para prevenir e combater os fogos florestais este ano.À medida que as épocas de incêndios florestais se tornam mais longas, mais precoces e mais destrutivas, a Comissão está a assegurar que bombeiros, aeronaves e conhecimentos especializados adicionais estejam prontos para apoiar os serviços nacionais quando e onde o risco for maior.“Bombeiros de todo o continente compartilham uma missão: proteger pessoas, casas e florestas. Como parte da nossa maior operação de sempre, quase 800 bombeiros serão posicionados estrategicamente onde o risco é maior. Com aeronaves europeias prontas para serem mobilizadas a qualquer momento. Esta é a solidariedade europeia em ação", Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.“Vamos ter mais bombeiros no terreno antes que os incêndios comecem, estamos a posicionar mais bombeiros europeus em toda a Europa, de junho a setembro. Quase 800 bombeiros de 14 países europeus serão posicionados em áreas de alto risco no Chipre, França, Itália, Espanha, Portugal e Grécia”.“Este é um pedido de Portugal. Não podemos impor a nossa opinião. Estamos a posicionar bombeiros em coordenação com os Estados-Membros, portanto não é algo que decidimos enquanto Comissão. Trabalhamos em conjunto com as autoridades locais e nacionais”.A Comissária com a pasta da gestão de crises admite que se não for suficiente, o sistema pode ser adaptado.“De qualquer forma, se não for suficiente, podemos adaptar a resposta. Como sabem, no verão passado começámos com cerca de 700 bombeiros, mas aumentámos o número porque a situação era dramática: 1 milhão de hectares foram queimados. E, por isso, sei que adaptámos a nossa resposta. Temos agilidade para isso”.O Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais também vai fornecer previsões contínuas de risco de incêndios florestais, enquanto serviços de satélite da UE, como o Copernicus, estarão prontos para fazer o mapeamento de emergência e análise geoespacial para apoiar a tomada de decisões no terreno.A estação regional de combate a incêndios do Chipre acomodará o pré-posicionamento de seis aeronaves e também vai servir de campo de exercícios para profissionais de proteção civil com o objetivo de apoiar a troca de conhecimentos e melhores práticas.Visão geral da frota de verão de 2026 apoiada pelo Mecanismo de Proteção Civil da UE:O Centro de Coordenação de Resposta a Emergências garante a continuidade das operações, coordenando as ofertas de assistência e apoiando o destacamento de pessoal, equipamentos e capacidades especializadas fornecidas pelos países participantes.Um elemento fundamental da estrutura europeia de resposta a catástrofes é o Fundo Europeu de Proteção Civil, que reúne recursos de resposta pré-comprometidos disponibilizados pelos países participantes para rápida mobilização. Estes incluem aeronaves de combate a incêndios, equipas terrestres, equipas médicas de emergência, abrigos, capacidades e especialistas treinados para operar em ambientes desafiadores.Para complementar estes recursos, a UE criou o rescEU, uma reserva estratégica de capacidades de emergência concebida para prestar apoio adicional durante crises de grande escala. Inclui aviões e helicópteros de combate a incêndios, capacidades de evacuação médica, hospitais de campanha e reservas estratégicas de enchimentos essenciais.A UE está também a reforçar a sua abordagem à gestão integrada do risco de incêndios florestais. Apresentada em março de2026, a Comunicação reconhece que os incêndios florestais devem ser combatidos através da prevenção e preparação para responder e recuperar.Isso inclui o apoio às paisagens por meio de gestão sustentável da terra e restauração de ecossistemas, avaliações de risco de incêndios florestais aprimoradas e sistemas de alerta precoce, preparação comunitária reforçada e cooperação mais forte. A abordagem visa reduzir os riscos de incêndios florestais, aumentando a resiliência a longo prazo da Europa a temporadas de incêndios cada vez mais frequentes e intensas.