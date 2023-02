Um ano de guerra. "Sanções também têm impacto nos Estados-membros"

Na conversa com a Antena 1 em Bruxelas,, também no processo de adesão à União Europeia.Pedro Lourtie destaca que

A unidade dos 27



"Considero que quando olhamos para o que a União Europeia fez desde a invasão russa, vemos três pontos muito importantes. Primeiro, a unidade."."Em segundo lugar, destaca-se. O apoio que foi dado durante este ano – e que vai continuar a ser dado enquanto esta guerra durar – é de uma dimensão muito grande.", prossegue."E depois há que realçar a rapidez do apoio., avançou imediatamente após a agressão russa e tem naturalmente vindo a atuar em várias dimensões desse apoio”, sustenta o embaixador.O representante Permanente de Portugal junto da União Europeia refere que apoio de Bruxelas se tem registado em diversas áreas, “desde logo a ajuda humanitária no acolhimento às pessoas deslocadas, que são agora cerca de quatro milhões na união europeia, já foram mais e não sabemos se com o continuar da guerra este número pode subir”.

“Ter-se mantido a unidade é o ponto principal e que deve ser sublinhado. Unidade dos 27”.





Mas esta ajuda humanitária também se tem desenvolvido “na reconstrução de escolas que foram destruídas e outros tipos de equipamentos que são essenciais e que a União Europeia tem vindo ajudado a reconstruiu”, refere Pedro Lourtie.Neste ano de guerra, os 27 Estados-membros também apoiaram financeiramente o orçamento ucraniano. O país perdeu grande parte da capacidade para financiar as despesas correntes eNo pacote de ajudas europeias, conta-se também a ajuda militar., refere o embaixador.

O entendimento a 27 nas sanções à Rússia







“Sinceramente acho que se pode dizer que, porventura, tem sido até mais fácil do que esperaria”, refere Pedro Lourtie quando questionado sobre como tem sido o processo de decisão dos 27 sobretudo no que se refere à aprovação das sanções à Rússia.Mas o Embaixador refere que “há dois critérios que têm sido sempre seguidos na aplicação de sanções. Primeiro,e, segundo,”.

“A população europeia, na sua larga maioria, apoia o que a União Europeia tem feito em relação à Ucrânia. A agressão russa é de tal modo injustificada e injusta que os europeus perceberam que a União Europeia não poderia ficar sem agir e sem apoiar a Ucrânia”.



O representante permanente admite que “não se deve ter ilusões. As sanções também têm impacto nos Estados-membros. Por isso,. De uma maneira geral, essas preocupações são tidas em consideração tanto que já conseguimos aprovar nove pacotes e estamos agora a negociar o 10.º pacote de sanções”.O embaixador português salienta ainda que as sanções têm conseguido ter resultados.. É evidente que as sanções não vão resolver a guerra, mas são um instrumento importante que a UE tem para apoiar a Ucrânia”.

Portugal no esforço europeu de apoio à Ucrânia



“Nós entendemos que a União Europeia deve agir agora para, de facto, parar esta guerra e a forma de parar esta guerra é parar a invasão russa”. Por isso,, refere o representante permanente de Portugal junto da União Europeia.Pedro Lourtie reforça que

“Portugal tem apoiado as medidas tomadas pela União Europeia sempre e sem hesitações”.

Na última cimeira europeia, em Bruxelas, na reunião do primeiro-ministro, António Costa, com o presidente ucraniano, Portugal colocou a rede diplomática portuguesa ao dispor da Ucrânia. Na América Latina e em África, sempre que Kiev precisar de fazer missões diplomáticas e não tiver meios para isso, mas também na capital belga.E poder-se-á ter corrido o risco de Portugal aparecer comono que se refere ao processo de adesão quando chamou o realismo para a discussão, ao reforçar este caminho não vai ser fácil e não se vai concretizar no imediato? O embaixador português considera que não.





“Não creio de todo que tenha havido esse risco. Primeiro, o apoio político que foi dado à Ucrânia na sua perspetiva europeia faz claramente parte do apoio que a União Europeia está a dar. Antes de junho, a União Europeia confirmou a perspetiva europeia, ou seja, confirmou que olha para a Ucrânia como um país que pertence à família europeia e que tem características para aderir à União. E em junho confirmou o estatuto de candidato. Foi uma confirmação política. E quando olhamos para os anteriores processos de alargamento, percebemos que este estatuto de candidato tem um carater ainda mais político que os anteriores”.

E acrescenta: ". Tem muitas vantagens e esse é o seu poder de atração, mas é exigente ser-se membro da União Europeia. É evidente que, ao dar o estatuto de candidato, os líderes europeus agiram de forma política mas o processo em si tem que se manter rigoroso porque de outro modo nem a União Europeia estaria preparada para receber novos Estados-membros nem a Ucrânia estaria preparada para todas as exigências que estão implícitas para se ser Estado-membro"."E foi só isso que o senhor primeiro-ministro disse: que".