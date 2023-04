Um morto e 30 feridos em descarrilamento de comboio nos Países Baixos

"Uma pessoa morreu e pelo menos 30 ficaram feridas", confirmaram os serviços de socorro, citados pelas agências internacionais.

"Os feridos graves foram levados para hospitais próximos", segundo as mesmas fontes.Onze pessoas foram assistidas em habitações na vizinhança do descarrilamento.

A composição descarrilou pelas 3h25 (2h25 em Lisboa), após ter colidido com materiais de construção que se encontravam sobre a via, em Voorschoten, no troço que liga Leiden a Haia.

Foi entretanto aberto um inquérito sobre as causas do desastre.

", afirmou esta manhã, aos jornalistas no local, Annemarie Moeijes, porta-voz do Departamento de Bombeiros."Estamos neste momento a tentar investigar a causa concreta do acidente", completou.