Um morto e quatro feridos em sismo no sul das Filipinas

"Vários edifícios ruíram. Algumas casas também desabaram", declarou Robert Dagon, um responsável da polícia de General Santos, cidade da ilha de Mindanau, sobre o sismo, que ocorreu às 07:37 (00:37 em Lisboa).

O epicentro situou-se a 13 quilómetros a sudoeste de General Santos e teve uma profundidade de 10 quilómetros, de acordo com o Instituto e Vulcanologia e Sismologia das Filipinas.

O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico informou que ondas de tsunami de até três metros são uma possibilidade em algumas zonas da costa das Filipinas. Também existe a possibilidade de ondas de até um metro possíveis em algumas zonas da costa da Indonésia e da Malásia, e de ondas menores em Taiwan, Japão, Guam, Papua-Nova Guiné e várias nações insulares e territórios no Pacífico ocidental.

Os residentes sentiram tremores nas províncias de Celebes do Norte e Maluku do Norte, na Indonésia.

Seguiram-se réplicas com magnitude até 6,1 na escala de Richter, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

As Filipinas, um dos países mais propensos a catástrofes do mundo, são frequentemente atingidas por sismos e erupções vulcânicas devido à localização no "Anel de Fogo" do Pacífico, um conjunto de falhas sísmicas em torno do oceano.

O arquipélago é também assolado por cerca de 20 tufões e tempestades tropicais todos os anos.