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Um morto e vários feridos em atropelamento numa Marcha do Orgulho LGBTI+ em Berlim
Um morto e 15 feridos é para já o resultado de um incidente com um veículo no parque Tiergarten, em Berlim, onde terminava hoje à noite a Marcha do Orgulho LGBTI+. A polícia local está a mencionar um possível atropelamento.
“Presume-se que um veículo tenha entrado no parque Tiergarten, atropelado várias pessoas e as tenha ferido. Os feridos estão atualmente a ser atendidos pelos serviços de emergência. Estamos a procurar ativamente as pessoas suspeitas de estarem envolvidas no incidente”, declarou a polícia da capital alemã na plataforma WhatsApp, segundo a Agência France Press (AFP).
A polícia, à AFP, dá conta de uma vítima mortal e mais de uma dezena de feridos e apelou a todos, numa publicação na rede social X, para que abandonassem imediatamente o local do evento, para onde foi destacado um número considerável de agentes.
O veículo foi abandonado no local, no parque Tiergarten, uma zona arborizada da capital alemã onde terminava a parada, e o ocupante ou ocupantes estão em fuga e a ser procurados pela polícia.
Centenas de milhares de pessoas tinham-se deslocado a Berlim para celebrar a parada do orgulho de Berlim, conhecida na Alemanha como Christopher Street Day.
Centenas de milhares de pessoas tinham-se deslocado a Berlim para celebrar a parada do orgulho de Berlim, conhecida na Alemanha como Christopher Street Day.
Foto: AFP
Trata-se de uma das maiores celebrações LGBTQ+ da Europa. Os organizadores anunciaram o cancelamento da festa.
Trata-se de uma das maiores celebrações LGBTQ+ da Europa. Os organizadores anunciaram o cancelamento da festa.
RTP c/Agências