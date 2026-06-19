Um morto e vários feridos na colisão de comboios a norte de Londres

Colidiram dois comboios na região de Bedford e a polícia e outros serviços de emergência estão no local. Para já, as informações dão conta de uma vítima mortal e vários feridos.





O serviço de ambulâncias do Este de Inglaterra disse ter enviado vários recursos, incluindo uma ambulância aérea, para o que diz ser um grande incidente na ferrovia a sul de Bedford.



Foi lançado um apelo às pessoas para que evitem essa área.





“Estamos a apelar às pessoas que evitem a área”, disse a polícia de Bedfordshire .





We understand that people are concerned about relatives or friends who may have been travelling on the trains involved in the incident near Bedford. We're asking people not to travel to the scene and await further updates from emergency services. Please follow @BTP for updates. — Bedfordshire Police (@bedspolice) June 19, 2026 De acordo com dados publicados pelo jornal britânico The Telegraph, que divulgou a notícia em primeira mão, o acidente terá ocorrido pelas 17h15, entre dois comboios provenientes das cidades inglesas de Nottingham e Corby.



Meios de comunicação britânicos avançaram que o primeiro comboio terá parado devido a uma falha no sistema de segurança e que, posteriormente, o segundo colidiu com a traseira.

De acordo com dados publicados pelo jornal britânico, que divulgou a notícia em primeira mãoMeios de comunicação britânicos avançaram que o primeiro comboio terá parado devido a uma falha no sistema de segurança e que, posteriormente, o segundo colidiu com a traseira.



Um porta-voz do sindicato dos trabalhadores ferroviários, marítimos e de transportes (RMT) afirmou estar "profundamente preocupado" com as notícias e acrescentou que "foram relatados ferimentos graves entre os funcionários e passageiros a bordo do comboio".





Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o comboio de Luton Express roxo danificado e passageiros em pé ao longo dos trilhos.







O serviço de bombeiros de Bedfordshire disse que as suas equipas se encontram num incidente na ferrovia logo a sul de Bedford e reforçou esse pedido para que as pessoas não se dirijam para o local.



De acordo com a Thameslink, todas as linhas entre Luton e Bedford estarão bloqueadas devido ao problema. A colisão está a provocar muitos atrasos este final de tarde, com o encerramento das linhas entre Luton e Bedford.





Os serviços da East Midlands Railway de e para a estação London St Pancras foram suspensos pelo resto do dia desta sexta-feira, após o acidente ferroviário em Bedford.





A secretária britância dos Transportes, Heidi Alexander, reagiu entreranto e afirmou estar "profundamente preocupada".



"Estamos a trabalhar rapidamente com a indústria ferroviária e parceiros locais para apoiar os passageiros", acrescenta, através das redes sociais.





