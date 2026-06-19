Um morto e vários feridos na colisão de comboios a norte de Londres

Um morto e vários feridos na colisão de comboios a norte de Londres

Uma unidade da polícia britânica disse esta sexta-feira que estava a responder a relatos de uma colisão envolvendo dois comboios a 60 milhas (cerca de 96 quilómetros) a norte de Londres. Um balanço ao final da noite apontava para um morto e vários feridos.

RTP /
Foto: João Marques - RTP

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Colidiram dois comboios na região de Bedford e a polícia e outros serviços de emergência estão no local. Para já, as informações dão conta de uma vítima mortal e vários feridos.

O serviço de ambulâncias do Este de Inglaterra disse ter enviado vários recursos, incluindo uma ambulância aérea, para o que diz ser um grande incidente na ferrovia a sul de Bedford.

Foi lançado um apelo às pessoas para que evitem essa área.

“Estamos a apelar às pessoas que evitem a área”, disse a polícia de Bedfordshire .

De acordo com dados publicados pelo jornal britânico The Telegraph, que divulgou a notícia em primeira mão, o acidente terá ocorrido pelas 17h15, entre dois comboios provenientes das cidades inglesas de Nottingham e Corby.

Meios de comunicação britânicos avançaram que o primeiro comboio terá parado devido a uma falha no sistema de segurança e que, posteriormente, o segundo colidiu com a traseira.

Um porta-voz do sindicato dos trabalhadores ferroviários, marítimos e de transportes (RMT) afirmou estar "profundamente preocupado" com as notícias e acrescentou que "foram relatados ferimentos graves entre os funcionários e passageiros a bordo do comboio".

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o comboio de Luton Express roxo danificado e passageiros em pé ao longo dos trilhos.


O serviço de bombeiros de Bedfordshire disse que as suas equipas se encontram num incidente na ferrovia logo a sul de Bedford e reforçou esse pedido para que as pessoas não se dirijam para o local.

De acordo com a Thameslink, todas as linhas entre Luton e Bedford estarão bloqueadas devido ao problema. A colisão está a provocar muitos atrasos este final de tarde, com o encerramento das linhas entre Luton e Bedford.

Os serviços da East Midlands Railway de e para a estação London St Pancras foram suspensos pelo resto do dia desta sexta-feira, após o acidente ferroviário em Bedford.

A secretária britância dos Transportes, Heidi Alexander, reagiu entreranto e afirmou estar "profundamente preocupada".

"Estamos a trabalhar rapidamente com a indústria ferroviária e parceiros locais para apoiar os passageiros", acrescenta, através das redes sociais.

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