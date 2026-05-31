Um morto nas celebrações da vitória do PSG em Paris

Um jovem na casa dos 20 anos morreu na madrugada deste domingo depois de a sua moto de motocross ter colidido com blocos de betão instalados numa rampa de saída da circular de Paris, durante as celebrações da vitória do PSG, informou a procuradoria de Paris.



Há ainda um ferido grave. Os transeuntes "relataram uma tentativa de homicídio por parte de quatro indivíduos armados, entre outras coisas, com uma faca, em local público", contra este jovem, que alegadamente tinha cometido um furto, segundo a acusação.



Pelo menos 450 pessoas foram detidas, quase 300 só em Paris. Sete polícias ficaram feridos, um deles está em estado grave, mas não corre perigo de vida. Há ainda registo de outros quatro adeptos feridos, dois deles com gravidade.



Além da capital francesa, houve "distúrbios", incluindo danos em estabelecimentos comerciais, em 15 cidades.



Para evitar episódios como os do ano passado, que provocaram duas mortes, as autoridades francesas implementaram este ano um dispositivo de segurança reforçado, tendo sido mobilizados em todo o país 22.000 polícias e 'gendarmes' (força militar), dos quais 8.000 ficaram em Paris e na sua área metropolitana.



O PSG venceu o Arsenal por 4-3 mas foi preciso recorrer ao desempate por grandes penalidades.



Este domingo, a equipa do PSG vai passear por Paris com o troféu e é recebida pelo presidente francês, Emmanuel Macron, durante a tarde.



