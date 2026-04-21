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UNESCO alerta para a degradação do património ambiental no mundo

UNESCO alerta para a degradação do património ambiental no mundo

Um relatório da UNESCO, divulgado esta terça-feira, apresenta a primeira avaliação global de mais de 2.260 Sítios do Património Mundial, Reservas da Biosfera e Geoparques Globais. Uma avaliação que alerta para o estado do património ambiental no mundo e que corre atualmente sérios riscos de degradação, devido a desastres naturais, mas também pressão urbana.

RTP /
Foto: Nuno Patrício - RTP

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No relatório da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, onde foram analisados patrimónios, geoparques e reservas de bioesferas, de mais de 2200 lugares, os trópicos estão sob especial atenção.
Rosário Salgueiro - RTP 

O relatório dá ainda conta que há registo de um amento de 40 por cento de locais afetados por desastres. Em Portugal são os incêndios que captam a principal preocupação.

Apesar dos problemas crescentes as populações de vida selvagem mantêm‑se relativamente estáveis dentro dos sítios designados pela UNESCO, ao contrário da tendência global de forte declínio da biodiversidade.

O relatório sublinha que estes sítios não são apenas áreas protegidas, mas espaços vivos, fundamentais para a água potável, a segurança alimentar, o emprego, o turismo sustentável e a resiliência climática das comunidades locais.
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