Mundo
UNESCO alerta para a degradação do património ambiental no mundo
Um relatório da UNESCO, divulgado esta terça-feira, apresenta a primeira avaliação global de mais de 2.260 Sítios do Património Mundial, Reservas da Biosfera e Geoparques Globais. Uma avaliação que alerta para o estado do património ambiental no mundo e que corre atualmente sérios riscos de degradação, devido a desastres naturais, mas também pressão urbana.
No relatório da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, onde foram analisados patrimónios, geoparques e reservas de bioesferas, de mais de 2200 lugares, os trópicos estão sob especial atenção.
O relatório dá ainda conta que há registo de um amento de 40 por cento de locais afetados por desastres. Em Portugal são os incêndios que captam a principal preocupação.
Apesar dos problemas crescentes as populações de vida selvagem mantêm‑se relativamente estáveis dentro dos sítios designados pela UNESCO, ao contrário da tendência global de forte declínio da biodiversidade.