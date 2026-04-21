UNESCO alerta para a degradação do património ambiental no mundo

No relatório da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, onde foram analisados patrimónios, geoparques e reservas de bioesferas, de mais de 2200 lugares, os trópicos estão sob especial atenção.

Rosário Salgueiro - RTP





O relatório dá ainda conta que há registo de um amento de 40 por cento de locais afetados por desastres. Em Portugal são os incêndios que captam a principal preocupação.





Apesar dos problemas crescentes as populações de vida selvagem mantêm‑se relativamente estáveis dentro dos sítios designados pela UNESCO, ao contrário da tendência global de forte declínio da biodiversidade.





O relatório sublinha que estes sítios não são apenas áreas protegidas, mas espaços vivos, fundamentais para a água potável, a segurança alimentar, o emprego, o turismo sustentável e a resiliência climática das comunidades locais.