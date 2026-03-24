Mundo
União Europeia e Austrália assinaram acordo comercial e de defesa
O documento foi assinado na madrugada desta terça-feira em Camberra pela presidente da comissão europeia, Ursula Von Der Leyen, o primeiro ministro da Austrália, Antony Albanese.
É o resultado de vários anos de negociações, o texto segue para aprovação no Conselho Europeu.
As negociações para um acordo de livre comércio entre a Austrália e a União Europeia começaram em 2018.
As negociações para um acordo de livre comércio entre a Austrália e a União Europeia começaram em 2018.