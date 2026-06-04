União Europeia escolhe portugueses como embaixadores na Albânia e Brasil

Num comunicado, Kallas, Alta Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, apontou a escolha de Sofia Moreira de Sousa como embaixadora para a Albânia, lembrando que é "atualmente chefe da representação da Comissão Europeia em Portugal e foi anteriormente embaixadora da UE em Cabo Verde".

Para o Brasil, a UE escolheu o ex-secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação do Governo de António Costa, Francisco André, que era, até agora, embaixador no México.

Entre as nomeações, Kallas escolheu ainda, para Moçambique, Francisco Fontan Pardo, que é atualmente conselheiro principal do diretor de governação do Serviço Europeu de Ação Externa (SEAE) da UE.

Kallas anunciou hoje a nomeação de 33 embaixadores da União Europeia e de sete chefes de delegação adjuntos da União Europeia.

"As 145 delegações da UE representam a face da União em todo o mundo e constituem a linha da frente na defesa dos interesses da UE no estrangeiro. Estas delegações informam, executam e promovem as prioridades da UE, bem como a sua política externa e de segurança", lê-se num comunicado.

A chefe da diplomacia anunciou igualmente "a nomeação de dois dirigentes superiores para cargos na sede do SEAE".

Assim, Dominic Porter foi nomeado diretor-geral adjunto para a Ásia e o Pacífico e Francesca Di Mauro diretora-geral adjunta para África.