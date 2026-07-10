União Europeia ordena que Meta mude os "interfaces aditivos" do Instagram e Facebook

A investigação centra-se em funcionalidades como o `scroll` infinito (em que a página carrega automaticamente novos conteúdos), a reprodução automática (`autoplay`), as notificações automáticas (`push`) e os sistemas de recomendação altamente personalizados das plataformas.

Numa nota de imprensa, a Comissão indica ainda que a Meta (dona das plataformas Facebook e Instagram) não avaliou adequadamente os riscos do seu `design` aditivo para o bem-estar físico e mental dos utilizadores, incluindo menores e adultos vulneráveis.

Bruxelas acusa a gigante de tecnologia dos EUA de não avaliar nem limitar adequadamente os riscos de vício que suas duas plataformas representam para os utilizadores — riscos decorrentes de recursos projetados para prender a atenção pelo maior tempo possível.

O executivo europeu está também desagradado com os controlos parentais integrados nas plataformas, demasiado complicados de gerir, bem como as regras para definir o tempo de écran.



"Contestamos essas conclusões preliminares, que não levam em conta as medidas significativas que adotamos para proteger os adolescentes", disse um porta-voz da Meta contatado pela AFP.



"Partilhamos o compromisso da Comissão Europeia de proporcionar um ambiente online seguro e positivo", acrescentou o grupo, destacando que suas contas voltadas para adolescentes — lançadas há dois anos — permitem aos pais "bloquear o Instagram durante a noite e limitar o tempo de tela diurno a apenas 15 minutos".



A Comissão Europeia emitiu essas ordens preliminares como parte de uma investigação iniciada em maio de 2024 contra o grupo de Mark Zuckerberg, suspeito de não fazer o suficiente para proteger menores de idade online.



