UNICEF e Japão apoiam crianças e comunidades guineenses vítimas de intempéries

O apoio será disponibilizado pelo Governo do Japão e UNICEF, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, e será aplicado ao longo de doze meses nas regiões de Bafatá e Oio, segundo informação disponibilizada pelas Nações Unidas em Bissau, em comunicado.

O programa propõe-se alcançar "quase 184.000 crianças e mais de 238.000 membros da comunidade" e destina-se "a restaurar ambientes de aprendizagem seguros e a reforçar os serviços de água, saneamento e higiene (WASH), bem como a nutrição para crianças vulneráveis na Guiné-Bissau".

Segundo a fonte, "a Guiné-Bissau ocupa a quarta posição a nível mundial no Índice de Risco Climático para Crianças do UNICEF", figurando entre os países onde as crianças enfrentam riscos "extremamente elevados" decorrentes das alterações climáticas.

Chuvas intensas recentes, inundações e ventos fortes danificaram escolas e destruíram infraestruturas de água e saneamento, contaminando a água potável e aumentando o risco de má nutrição entre crianças que já vivem em condições frágeis, de acordo com a descrição.

Com o apoio do Governo do Japão, "as crianças terão escolas mais seguras, acesso à água potável e à nutrição de que necessitam para crescer com saúde e alcançar o seu potencial", segundo Inoussa Kabore, representante do UNICEF na Guiné-Bissau, citado no comunicado.

O apoio financeiro servirá para reabilitar seis escolas afetadas pelas inundações, criando condições para 2.500 crianças e garantindo formação aos conselhos escolares.

As Nações Unidas realçam que "a Guiné-Bissau possui um dos sistemas educativos mais frágeis do mundo", onde "a taxa de conclusão do ensino primário é de apenas 27%, a mais baixa a nível global".

"Quase uma em cada cinco crianças entre os 6 e os 11 anos nunca frequentou a escola. Inundações e tempestades recentes danificaram pelo menos 33 escolas, afetando cerca de 9.000 alunos", apontam.

As inundações e tempestades destruíram, também, latrinas, contaminaram água potável e interromperam serviços de saneamento em todo o país, onde "quase 470.000 crianças (cerca de metade da população infantil) vivem em zonas de elevado risco de inundações costeiras, ficando "vulneráveis a doenças associadas ao consumo de água não segura".

As atividades da vertente do programa denominada ´WASH` incluirão a distribuição de `kits` de higiene de emergência em escolas e comunidades, reforçando a preparação para situações de crise.

O programa irá fornecer ainda serviços essenciais de nutrição a mais de 15.000 crianças.

Na Guiné-Bissau, 28% das crianças com menos de cinco anos sofrem de atraso no crescimento e 53% vivem em situação de pobreza alimentar infantil severa, o que corresponde a mais do dobro da média global, lê-se no comunicado.

No âmbito deste programa, "as crianças terão acesso a rastreio nutricional, prevenção e tratamento vital da má nutrição, incluindo desparasitação, suplementação, aconselhamento e medicamentos essenciais".

Está ainda previsto apoio às comunidades na elaboração de planos locais de ação climática, com o objetivo de proteger as fontes de água e promover comportamentos ecológicos que reduzam a vulnerabilidade a futuros choques.

"Esperamos sinceramente que esta assistência alcance o maior número possível de crianças nas regiões de Bafatá e Oio e contribua para um futuro mais resiliente", afirmou Takeshi Akamatsu, embaixador do Japão no Senegal e na Guiné-Bissau, também citado no comunicado.