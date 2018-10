Universidade de Harvard dispensa serviços de Kavanaugh

Kavanaugh era na altura estudante universitário em Yale..e é durante esse período que surgem mais acusações.



Debora Ramirez já foi questionada pelo FBI e terá confirmado a versão dos copos a mais e da conduta pouco respeitosa do juiz.



Todos vão ser ouvidos, sobretudo os que estiveram presentes na casa da mulher onde terá decorrido o abuso.



É o caso de Mark Judge que já começou a ser interrogado - testemunha chave porque estaria dentro do quarto. Amigo do juiz, escreveu uma carta ao Senado, onde admite ser alcoólico e não se lembrar de nada.



Jeff Flake, o senador republicano que propôs a investigação do FBI, espera que o prazo de uma semana seja cumprido.



Donald Trump, referindo-se às acusações de abusos sexuais, mostra-se preocupado.



Alunos de Direito de Harvard assinaram uma abaixo-assinado pedindo o afastamento de Kavanaugh - que tinha sido convidado a leccionar um curso de três semanas.



A prestigiada Universidade dispensou os conhecimentos do juiz candidato ao Supremo.