Universidades da Cidade de Macau e Beira Interior assinam "início de cooperação académica"

O memorando de entendimento prevê o "desenvolvimento de iniciativas de interesse mútuo", como o intercâmbio de docentes, investigadores e estudantes, a implementação de projetos de ensino, investigação e extensão, a promoção de palestras e intercâmbio de publicações académicas, lê-se num comunicado da UBI, divulgado na quinta-feira.

Entre as possibilidades abordadas, refere-se na nota, está a criação de oportunidades de mobilidade temporária para estudantes da UBI no território chinês, com o vice-reitor da CityU Macau a apontar a existência de apoios "em áreas como propinas, alojamento e viagens".

"Esperamos que estas medidas possam atrair alguns estudantes da vossa universidade para o nosso campus", indicou Ip Kuai Peng.

O acordo, assinado esta semana na Covilhã por este responsável - que liderou uma comitiva de cerca de 20 elementos - e a reitora da UBI, Ana Paula Duarte, marca "o início de uma cooperação académica, científica e institucional" entre as duas instituições, indica-se na nota.

Outras possibilidades de cooperação, em diferentes áreas científicas representadas na comitiva da CityU Macau, debateram-se no encontro: entre os participantes encontravam-se, por exemplo. elementos do Instituto de Investigação sobre Países de Língua Portuguesa, do Centro de Investigação para o Desenvolvimento Social e Económico de Macau e da Faculdade de Saúde e Bem-Estar.

A UBI vai receber em julho uma delegação de 20 estudantes do ensino secundário de Macau, que participam num programa de integração dedicado à língua e à cultura portuguesas, nota-se ainda no comunicado da instituição de ensino superior portuguesa.