Urnas para as eleições locais em Inglaterra, Escócia e Gales abriram às 07h00

De acordo com sondagens citadas hoje pela Associated Press, o Partido Trabalhista, liderado por Keir Starmer, prepara-se para "grandes derrotas" na votação que vai eleger cerca de cinco mil vereadores, presidentes de câmara em toda a Inglaterra, além de parlamentos semi-autónomos na Escócia e no País de Gales.

As urnas abriram às 7:00 e encerram às 22:00.

Algumas autoridades locais vão realizar a contagem dos votos durante a próxima noite, mas a maioria dos resultados só deve ser divulgada na tarde de sexta-feira.

Apesar dos aspetos locais da eleição, os opositores de Starmer encaram a votação de hoje como um "referendo" sobre o primeiro-ministro.

Uma derrota dos trabalhistas pode desencadear movimentos de deputados descontentes para destituir o líder que conduziu o partido ao poder há menos de dois anos.

A popularidade de Starmer foi afetada após "repetidos erros" desde que se tornou primeiro-ministro em julho de 2024: o Executivo tem tentado alcançar o crescimento económico prometido, reparar os serviços públicos deteriorados e aliviar o custo de vida.

A implementação das medidas tem sido dificultada pela guerra entre os Estados Unidos e Israel com o Irão, que interrompeu o fluxo de petróleo através do Estreito de Ormuz.

O primeiro-ministro foi ainda prejudicado pela decisão de nomear Peter Mandelson, um amigo do norte-americano Jeffrey Epstein envolvido em escândalos sexuais, como embaixador britânico em Washington.

Em concreto, o Partido Trabalhista está a tentar defender 2.500 lugares nos conselhos locais ingleses, mas os membros do partido temem a derrota.

Em fevereiro passado, Starmer ultrapassou uma crise interna quando alguns deputados trabalhistas, incluindo o líder do partido na Escócia, o instaram a demitir-se devido à nomeação de Mandelson.

Luke Tryl, da empresa de sondagens More in Common, disse à Associated Press que as eleições locais de hoje podem confirmar "o colapso total do sistema bipartidário tradicional", dominado durante décadas pelos partidos Trabalhista e Conservador.

Segundo as sondagens, aguarda-se uma vitória do partido de extrema-direita Reform UK, liderado por Nigel Farage, que procura conquistar a classe trabalhadora, antigos bastiões do Partido Trabalhistas, no norte de Inglaterra e nos arredores de Londres, com a mensagem anti-sistema e anti-imigração.

Espera-se também que o Partido Verde venha a alcançar centenas de lugares em conselhos municipais em centros urbanos e cidades universitárias.

O principal partido da oposição, o Partido Conservador, também deve perder posições, com os Liberais Democratas, de centro, a obterem alguns ganhos.

Starmer nem sequer mencionou os Conservadores na mensagem final antes das eleições, apresentando-a como uma escolha entre "progresso e um futuro melhor" sob o governo trabalhista e "a raiva e a divisão oferecidas pelo Partido Reformista ou promessas vazias dos Verdes".

Farage afirmou na quarta-feira que um bom resultado para o Partido Reformista significaria que Starmer pode "ficar fora do poder até meados do verão".

O Partido Reformista também ambiciona avanços na Escócia e no País de Gales, embora os nacionalistas pró-independência, o Partido Nacional Escocês (SNP) e o Plaid Cymru, provavelmente formem governos em Edimburgo e Cardiff, respetivamente.