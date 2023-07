Vaga de calor. Altas temperaturas encerram Acrópole em Atenas

A vaga de calor que tem atingido o sul da Europa, nos últimos dias, levou ao encerramento temporário da Acrópole, a atração turística mais popular do país.Ao meio-dia de quinta-feira, o termómetro marcava 38ºC em Atenas e 40º C nos arredores da cidade, segundo o serviço meteorológico grego EMY. O que levou as autoridades gregas a considerar a possibilidade de encerrar o monumento, Património Mundial da UNESCO, durante as horas mais quentes do dia, à semelhança do que aconteceu em 2021, quando uma onda de calor atingiu a Grécia.A Cruz Vermelha foi enviada para o local para distribuir água engarrafada e ajudar os milhares de turistas que aguardavam na fila para visitar o monumento., explicou o presidente da organização humanitária, Antonios Avgerinos. "Estamos também a distribuir folhetos alertando para os perigos das altas temperaturas", acrescentou.Numa altura em que a Grécia sofre a primeira vaga de calor do verão, turistas de todo o mundo tentam proteger-se dos efeitos do sol enquanto aguardam em longas filas de espera. Segundo Antonios Avgerinos,que pretendem visitar a Acrópole e minimizar os riscos de insolação e desidratação., segundo previsão do EMY. Embora os meteorologistas não consigam prever com exatidão a duração da vaga de calor, temem que as temperaturas se mantenham durante a próxima semana.O governo grego prevê igualmente abrir ao público salas com ar condicionado. Face a este anúncio, alguns sindicatos pediram que fosse declarado dia de folga devido ao calor, mas o governo grego não se pronunciou., em particular, no sul de Espanha, que enfrenta por estes dias uma nova vaga de calor.





c/agências