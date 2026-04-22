Vagas de calor extremo mais frequentes na Europa estão a provocar impactos diretos na saúde pública

Vagas de calor extremo mais frequentes na Europa estão a provocar impactos diretos na saúde pública

Em 10 anos na Europa, entre 2015 e 2025, os alertas para situações de calor extremo registaram um crescimento de mais de 300 por cento. Vagas de temperaturas elevadas cada vez mais próximas umas das outras, que levou por exemplo, em 2024, à morte de mais de 60 mil pessoas.

RTP antena 1 /
Foto: João Pedro Mendonça - RTP

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O alerta é feito no relatório mais recente da Lancet Coutdown que, pela primeira vez, traça um perfil de Portugal e mostra que a crise climática está a ter impactos na saúde pública com algumas regiões particularmente afetadas.

Exemplo disso mesmo são as regiões de Trás-os-Montes e Algarve, sendo que a primeira onde se registou o maior aumento de mortes relacionas ao calor e a região sul está referenciada como a região onde as crianças estão mais expostas ao calor.

Rita Fernandes – RTP antena 1
Além do impacto na saúde, estas vagas de calor sucessivas aumentam também a insegurança alimentar.

Fazem chegar à Europa vetores de doença, mosquitos que transportam doenças infeciosas como a dengue.
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