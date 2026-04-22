Mundo
Vagas de calor extremo mais frequentes na Europa estão a provocar impactos diretos na saúde pública
Em 10 anos na Europa, entre 2015 e 2025, os alertas para situações de calor extremo registaram um crescimento de mais de 300 por cento. Vagas de temperaturas elevadas cada vez mais próximas umas das outras, que levou por exemplo, em 2024, à morte de mais de 60 mil pessoas.
O alerta é feito no relatório mais recente da Lancet Coutdown que, pela primeira vez, traça um perfil de Portugal e mostra que a crise climática está a ter impactos na saúde pública com algumas regiões particularmente afetadas.
Além do impacto na saúde, estas vagas de calor sucessivas aumentam também a insegurança alimentar.