Vagas de calor extremo mais frequentes na Europa estão a provocar impactos diretos na saúde pública

O alerta é feito no relatório mais recente da Lancet Coutdown que, pela primeira vez, traça um perfil de Portugal e mostra que a crise climática está a ter impactos na saúde pública com algumas regiões particularmente afetadas.





Rita Fernandes – RTP antena 1

Além do impacto na saúde, estas vagas de calor sucessivas aumentam também a insegurança alimentar.





Exemplo disso mesmo são as regiões de Trás-os-Montes e Algarve, sendo que a primeira onde se registou o maior aumento de mortes relacionas ao calor e a região sul está referenciada como a região onde as crianças estão mais expostas ao calor.Fazem chegar à Europa vetores de doença, mosquitos que transportam doenças infeciosas como a dengue.