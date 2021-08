"Vamos sempre a tempo". A leitura do novo relatório da ONU sobre as alterações climáticas

O professor universitário e especialista em alterações climáticas Filipe Duarte Santos comentou no Jornal da Tarde da RTP as conclusões do recente relatório das Nações Unidas. Considera que o mundo está sempre a tempo de evitar os piores cenários possíveis e apela a que todos países participem num esforço em prol do bem comum.