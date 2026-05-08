Situação dos reféns num banco na Alemanha termina sem feridos

Várias pessoas foram feitas reféns numa agência bancária na cidade de Sinzig, na Alemanha, na manhã desta sexta-feira.





"Acredita-se que existam vários sequestradores e reféns dentro do banco", disse a polícia alemã em comunicado citado pela Reuters, acrescentando que a situação está "estável".





Entre os reféns está um motorista de uma carrinha de valores. O jornal alemão Bild, que cita o porta-voz da polícia, avança que no interior da agência bancária “não há clientes”.



O sequestro está em curso desde as 9h00 locais (8h00 em Lisboa) desta sexta-feira.



A polícia não revelou quantas pessoas estão dentro da agência do banco Volksbank nem quais serão os próximos passos da operação.





Todo o centro da cidade de Sinzig, no distrito de Ahrweiler, foi isolado e forças especiais também foram acionadas.







No terreno, as autoridades montaram uma grande operação policial e isolaram toda a zona central da cidade. Um helicóptero está ainda a sobrevoar a área.



As autoridades dizem estar a agir com máxima cautela, até porque admitem que os assaltantes possam estar a acompanhar a cobertura mediática do caso.





Sinzig fica no vale inferior do rio Ahr, na Renânia-Palatinado, a cerca de dez quilómetros da fronteira com a Renânia do Norte-Vestfália. As cidades principais mais próximas são Bona (a cerca de 20 quilómetros) e Koblenz (a cerca de 30 quilómetros).





No final de 2025, ocorreu um assalto a um banco em Gelsenkirchen, outra cidade no oeste da Alemanha, resultando num prejuízo de 30 milhões de euros, segundo a polícia. Não houve feridos.





