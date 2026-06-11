Vários andares do Pentágono evacuados por "incidente com materiais perigosos"

O porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, confirmou que foi detetado "um problema na qualidade do ar que precisou de medidas de precaução" até que seja determinada a sua natureza exata.

"O Departamento [de Defesa] está a executar os protocolos de proteção", incluem ordens para as pessoas não saírem de onde estão nas zonas afetadas, onde há "equipas colocadas e prontas a apoiar" quem precise.

Além dos agentes encarregados da segurança no Pentágono, foram chamados os bombeiros de Arlington County, onde se localiza o icónico edifício.

Segundo as forças de segurança no edifício, é necessário fazer testes à qualidade do ar que "poderão levar uma a duas horas" a concluir.

Pelo menos quatro andares do Pentágono foram fechados, disseram à CNN duas fontes dentro do edifício, enquanto outra relatou a presença de polícias com máscaras de gás e vestidos com equipamento de proteção química.