Vários feridos no México: veículo avançou contra multidão em Cabo San Lucas

Vários feridos no México: veículo avançou contra multidão em Cabo San Lucas

Um grupo de pessoas estava a festejar a vitória do México no Mundial nesta conhecida estância turística quando um carro "avançou contra a multidão" por motivos ainda não esclarecidos.

Joana Bénard da Costa - RTP / Adicionar como fonte informativa

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(em atualização)

Em comunicado, a câmara municipal de Los Cabos acrescentou que “o veículo estava cercado por um grupo de pessoas e, por razões a apurar pelas autoridades competentes, avançou contra a multidão, ferindo várias pessoas", segundo a autarquia, citada pela agência de notícias Reuters. 
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