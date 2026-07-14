Vários mortos e seis desaparecidos num incêndio, no centro de Bruxelas

(em atualização)



O incêndio começou na madrugada desta terça-feira numa zona da obra onde estavam perto de 200 trabalhadores.





Um porta-voz do serviço local de inspeção do trabalho explicou que o foco inicial do incêndio deu-se nos andares inferiores da obra, que estava a decorrer na Place de Brouckere, no centro de Bruxelas, onde acabaram por ser encontrados os vários corpos.





"Conseguimos acesso limitado a uma das duas cabines de elevador e vimos os corpos de duas ou três pessoas que morreram", disse à Reuteus, o porta-voz Brecht Speybrouck.





A mesma fonte relatou ainda que seis trabalhadores continuam desaparecidos e que a causa do incêndio ainda não foi apurada.