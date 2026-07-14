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Vários mortos e seis desaparecidos num incêndio, no centro de Bruxelas
Os corpos foram encontrados num dos dois elevadores da obra de renovação da Place de Brouckere, localizada no centro da cidade belga.
(em atualização)
O incêndio começou na madrugada desta terça-feira numa zona da obra onde estavam perto de 200 trabalhadores.
O incêndio começou na madrugada desta terça-feira numa zona da obra onde estavam perto de 200 trabalhadores.
Um porta-voz do serviço local de inspeção do trabalho explicou que o foco inicial do incêndio deu-se nos andares inferiores da obra, que estava a decorrer na Place de Brouckere, no centro de Bruxelas, onde acabaram por ser encontrados os vários corpos.
"Conseguimos acesso limitado a uma das duas cabines de elevador e vimos os corpos de duas ou três pessoas que morreram", disse à Reuteus, o porta-voz Brecht Speybrouck.
A mesma fonte relatou ainda que seis trabalhadores continuam desaparecidos e que a causa do incêndio ainda não foi apurada.